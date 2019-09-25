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TSK'nın haberleşme altyapısına takviye: Teslim edildiler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) haberleşme altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ASELSAN tarafından üretilen çeşitli tiplerdeki telsizlerin teslimatı yapıldı.

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ASELSAN, kara, deniz ve hava platformlarında, güvenilir ve emniyetli haberleşme imkanını yazılım tabanlı telsiz teknoloji altyapısı kullanarak sunmak amacıyla 1,6-30 MHz bandında çalışan ASELSAN HF (yüksek frekans) "Telsiz Ailesi" geliştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki Sözleşmesi kapsamında, 134 HF Araç Telsizi ile 25 HF Sırt Telsizi'nin kabul faaliyetleri tamamlandı ve TSK'ya teslim edildi.

Söz konusu telsizler, ASELSAN'ın özgün tasarımı olarak geliştirildi. NATO STANAG ve askeri standartlara uygun son teknolojik yapı sayesinde radyo dalgası atmosferden yansıtılarak alıcıya gönderiliyor ve bu şekilde telsizler ufuk ötesi (kıtalar arası mesafelerde) haberleşme imkanı sağlanıyor.

Yazılımla düzenlenebilir mimari yapı sayesinde frekans atlama dahil değişik dalga şekilleri destekleniyor. Otomatik kanal seçimi ve otomatik link kurma teknolojileriyle telsiz kullanımı kolaylaştırılıyor. Farklı dalga şekilleri ve çalışma modlarının kullanımı sayesinde olumsuz HF kanal koşullarında bile haberleşme imkanı sunuluyor.

Teslimatı yapılan telsizler, frekans atlama ve kriptolu iletim özelliğiyle kasıtlı veya kasıtsız müdahaleler altında haberleşme yapabilme yeteneğine sahip bulunuyor.

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