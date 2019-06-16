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TSK’nın sessiz gücü

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iştiraki olan İşbir Elektrik tarafından üretilen ‘sessiz jeneratör’, kritik silah ve füze sistemlerinden İHA’lara kadar birçok savunma sisteminde kullanılıyor.

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İşbir Elektrik Genel Müdürü Burhan Özgür, “Özellikle taktik sessiz jeneratör konusunda Türkiye yurt dışına bağımlıydı. Ürünümüz şu anda çok kritik bölgelerde kritik silah ve füze sistemlerinde, radar sistemlerinde kullanılıyor. Bu jeneratör 7 metreden 56 desibele kadar ses çıkartıyor. Yeri düşman taraftan tespit edilemeyen, çalıştığı bölgede diğer elektronik unsurlara zarar vermeyen bir özelliğe sahip. 60 ile eksi 32 dereceler arasında çalışabilen ve depolanabilen jeneratör, yağmur altında da hizmet verebiliyor” dedi.        

İHA DA KULLANIYOR 

Jeneratörün sessiz olmasını sağlayan sistemin su soğutmalı alternatör ile sağlandığını dile getiren Özgür, Türkiye’de bunu yapan tek firma olduklarını söyledi. Özgür, “Hedefimiz Türkiye’deki jeneratörlerin tümünün alternatör ihtiyacını karşılamak. Şimdi yüzde 100 yerli jeneratörü geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

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