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TSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, terörle mücadelede üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden 'Modüler Üs Bölgesi'nden (MÜB) 3'ünün daha teslim edildiğini açıkladı.

  • DHA
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya Twitter'dan açıklamada bulundu. Demir,  terörle mücadelede üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden 'Modüler Üs Bölgesi'nden 3'ünün daha teslim edildiğini açıklayarak, "Teslim edilen sayıyı 36'ya çıkardık. 15 bölgenin de inşası sürüyor. 22 yeni MÜB'nin yapımı için de ASELSAN ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verdi.
 
YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI
 
Bu arada Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Modüler Üs Bölgeleri'nin, Türk Ordusu'na hizmet ettiği kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına sunulan Modüler Üs Bölgeleri'nin havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluştuğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı´nın yürüttüğü proje kapsamında 3 adet üs bölgesi daha öngörülen süre içinde tamamlanarak başarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri´ne teslim edildi. Toplam teslim edilen üs bölgesi sayısı 36 oldu. ASELSAN yükleniciliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 15 üs bölgesinin de inşası sürüyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde kurulumu gerçekleştirilecek ilave 22 bölgeye ilişkin Ek Sözleşme SSB ile ASELSAN A.Ş. arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalandı."

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