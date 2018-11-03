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TSK'ya 6 SİHA daha

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Güvenlik güçlerimizin harekat kabiliyetlerinin arttırılması için 6 adet daha Bayraktar TB2 Silahlı İHA’nın kabul faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi'

  • star.com.tr
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Milli İHA ve SİHA sistemlerinin üretiminde öncü rol oynayan Baykar, özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2'lerin üretimi için yoğun mesai harcıyor.
 
SİHA'ların her birinin performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri gerçekleştirildi.
 
Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 64'e çıktı. 
 
Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi.
 
24 saat görev başında
Bayraktar TB2 İHA sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.
 
 

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