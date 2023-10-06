İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6132
  • EURO
    29,1741
  • ALTIN
    1617.4
  • BIST100
    8472.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

TUA Başkanı Yıldırım: Türkiye 2026 yılında aya ulaşacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, 'Türkiye'nin dünya uzay cemiyetindeki yeri çok daha yukarıya çıkmış olacak.' dedi. Yıldırım, 'Türk halkı ve gençlerimizde uzay farkındalığı çok artacak. Türkiye 2026 yılında aya ulaşmayı da hedefliyor.' dedi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 14:42 - Güncelleme:
TUA Başkanı Yıldırım: Türkiye 2026 yılında aya ulaşacak
ABONE OL

Yıldırım, 2026'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) Antalya'da düzenlenecek olmasını basın mensuplarına değerlendirdi.

Uluslararası Uzay Kongresi'nin dünyanın en prestijli ve en önemli uzay toplantısı olduğunu dile getiren Yıldırım, burada sadece uzay ajanslarının değil ilgili sanayi dalları, büyük şirketler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin de yer aldığını kaydetti.

Yıldırım, kardeş ülke Azerbaycan'ın 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ni başarılı şekilde organize ettiğini vurgulayarak, "Biz de buraya çok kuvvetli ekiple katıldık. Sadece TUA olarak değil, bütün partnerlerimiz ve paydaşlarımızla güçlü bir ekiple katıldık. Bunun için de ayrıca ödül aldık. (Türkiye olarak) En faal stant ve en iyi networking yapan grup ödülünü aldık." bilgisini paylaştı.

Böylesine bir organizasyonu Türkiye'de yapmayı arzu ettiklerini söyleyen Yıldırım, aylar öncesinden başlayan süreci başarıyla geçtiklerini anlattı.

Yıldırım, "Tabii çok mutluyuz. Sabah yapılan genel kurulda bu oylamadan yüzümüzün akıyla çıktık ve Türkiye'ye, Antalya'ya bu iş verildi. 2026 yılının ekim ayında Antalya'da bu büyük organizasyonu yapacağız." diye konuştu.

Organizasyonun sağlayacağı katkılardan da bahseden Yıldırım, "Türk halkı ve gençlerimizde uzay farkındalığı çok artacak. Türkiye 2026 yılında aya ulaşmayı da hedefliyor. Kongreyle bu adımı da taçlandırmış olacağız. Türkiye'nin dünya uzay cemiyetindeki yeri çok daha yukarıya çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) Bakü'de düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda, 2026'da yapılacak kongreye ev sahipliği için Antalya ile Polonya'nın Poznan şehrinin adaylığı hususu görüşülmüştü.

Görüşmeler sonrasında IAF Genel Kurulu, 2026'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'da yapılması yönünde karar almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.