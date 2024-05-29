TÜBİTAK 55. Lise Araştırma Projesi Türkiye finalleri sonuçları açıklandı

Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Sanayi ve Bakan Kacır ve Bakan Tekin ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Tekin, bu anlamlı günde öğrencilerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin kişisel beklentileri açısından, TÜBİTAK tarafından düzenlenen bu ve bunun gibi diğer etkinliklerin onlara not ya da puan olarak katkı vermesini arzu ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Bu başarılar öğrencilerimize kademeler arası geçişte faydası olsun diye bir çalışmanın içindeyiz. Aynı şekilde öğretmenlerin de bu tür projelere destek verip, yer almaları bakanlığımız tarafından takdir edilecek. Bunun da altyapısını geliştiriyoruz" dedi.

'NEDEN ORADAKİ VELİLERLE KENDİNİZİ KIYASLAMIYORSUNUZ'

Son günlerde müfredat değişikliklerinin kamuoyunda tartışıldığını anlatan Tekin, "Ancak çocuklarımızın öğrenme süreçlerini farklı alanlara kaydırabilmelerini istediğimiz için müfredata beceri temelli eğitim süreçlerini dahil ettik. Kamuoyundaki tartışmaların yanı sıra müfredatın özü burası. Teorik bilgilerin yanı sıra çocuklarımızın bu bilgileri gündelik yaşamda beceriye dönüştürebileceği bir müfredat olsun istedik. OECD, PISA gibi uluslararası değerlendirme kuruluşlarının sonuçlarında Türkiye'nin üstünde yer alan öğrencilerin yaşadığı ülkeyle bizi kıyaslayan velilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Neden oradaki velilerle kendinizi kıyaslamıyorsunuz? Bizi kıyasladığınız ülkelerle, ülkemizdeki ebeveynlerin haftalık okuma saatleri bizim 2 katımız. Eğitimde başarılı olacaksak, velilerimiz çok önemli" diye konuştu.

BAKAN KACIR: GENÇLERİ TEKNOFEST'E DAVET EDİYORUM

Bakan Kacır ise bakanlık olarak araştırma desteklerinden bilim merkezlerine, burslardan festivallere ve şenliklere kadar gençleri bilimle buluşturmak istediklerini belirterek, "TEKNOFEST kuşağımız için ülkemizin tüm kaynaklarını seferber etmeye devam ediyoruz. Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları da bu azmin, çabanın ve cesaretin ürünlerinden biridir. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le, yarışmalara katılan gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onlarla birlikte yol yürüyoruz. Bu yıl 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e şimdiden 1 milyon 600 binden fazla yarışmacının başvurduğunu görmekten iftihar ediyoruz. Her birinizi bu heyecana ortak olmak üzere Adana'ya davet ediyorum" dedi.

'600 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYİ BİLİM İNSANLARIYLA BULUŞTURDUK'

Gençleri bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırdıklarını söyleyen Kacır, "Deneyap atölyelerinde robotikten kodlamaya, tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar birçok teknoloji alanında 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Teknoloji geliştiren bir gençliğin peşinde; bilim fuarları, bilim şenlikleri ve bilim söyleşileri ile bilimi gençlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Son 3 yılda 4 bin 777 bilim söyleşisiyle 600 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirdik, öğrencilerimizde bilime yönelik ilgiyi ve bilim okuryazarlığını pekiştirdik" diye konuştu.

'39 BİN 778 PROJE BAŞVURUSU ALDIK'

TEKNOFEST kuşağı için ülkenin tüm kaynaklarını seferber ettiklerini vurgulayan Kacır, "Ortaokul ve lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları da işte bu azmin, çabanın ve cesaretin ürünlerinden biridir. Ortaokul ve lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarına 60 bin 667 öğrencimizden 39 bin 778 proje başvurusu aldık. Rakamlar, gençlerimizin araştırmaya, geliştirmeye, bilime ve teknolojiye olan ilgilerinin işareti. Bölge aşaması proje değerlendirmeleri sonucunda belirlenen finalist 384 proje sahibi 807 öğrencinin ve 384 danışman öğretmenin katılımıyla ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Final yarışması kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda her alanda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü sunacağız" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Biyoloji, teknoloji tasarım, matematik, değerler eğitimi, fizik, coğrafya, psikoloji, tarih, Türkçe, yazılım, sosyoloji ve kimya alanında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kacır, Tekin ve Mandal'ın elinden aldı. Final yarışması kapsamında yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda söz konusu alanlarda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü verildi. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 12'si birincilik, 24'ü ikincilik, 36'sı üçüncülük ve 36'sı teşvik ödülü olmak üzere toplam 108 proje ödüllendirildi. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise 10'u birincilik, 20'si ikincilik, 30'u üçüncülük ve 30'u teşvik ödülü olmak üzere toplam 90 proje ödüle layık görüldü.

'TÜRKÜLERİN İZİNDE YÖRESEL TÜRKİYE HARİTASI'

Türkçe alanında dereceye giren öğrencilerden Yusuf Aslan, projesini anlatarak, "Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi'nden geliyorum. 12'nci sınıf öğrencisiyim. Projemin ismi 'Türkülerin İzinde Yöresel Türkiye Haritası'; projedeki amacım türküleri tanıtmak. Türkülerimiz geçmişimizi yaşatmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Geçmişini bilmeyen bir millet, geleceğine yön veremez.' Bu manada geçmişimiz önemlidir. Geçmişimizden dersler çıkarıp, geleceğimize yön vermemiz gerekmektedir. Bir web sitesi geliştirdim. Sitede bir harita bulunmaktadır. Haritada şehirlere tıkladığımız zaman şehirlerin türkülerini görebiliyoruz ve türkülerin hikayesini dinleyebiliyoruz" diye konuştu.