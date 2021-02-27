TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan gençlere TEKNOFEST daveti

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:28 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:28

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yarışmalar için başvuruların 15 Mart'ta sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Mandal, TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlerin her birinin geleceğin "Milli Teknoloji Yıldızı" olduğuna dikkati çekti.

Gençleri yarışmalara katılmaya çağıran Mandal, "Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimizin teknolojiyi kullanan değil üreten bireyler olmaları, bu alanlarda yetkinlik kazanmaları için her yıl artan katkımızla, TEKNOFEST yarışmalarını destekliyoruz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için her yaştan gencimizle üretmek ve birlikte başarmak bizim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Gaziantep'te gerçekleştirilen yarışmalarda TÜBİTAK'ın 6 yarışmanın yürütücüsü olduğunu bildiren Mandal, bu sayıyı 2021'de 11'e yükselttiklerini ve gelen talepler doğrultusunda yarışmalara yeni kategoriler eklediklerini belirtti.

Mandal, TÜBİTAK'ın, TEKNOFEST yarışmalarında yeniliklere imza atacağına işaret ederek, "Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araç Yarışması ve Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nı bu yıl ilk kez düzenliyoruz. Roket Yarışması'nda da bu sene zorlu bir görev var." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'ın yürütücüsü olduğu yarışmalar şöyle:

"Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Roket Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması."