TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, 'Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nın Türkiye yapılmasını değerlendirdi: Özel ve anlamlı

Mandal, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nın (The European Girls' Olympiad in Informatics–EGOI) ödül töreninde olimpiyata ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Olimpiyatın ikinci yılı olmasına rağmen 45 ülkeden 164 katılımcının bulunduğuna dikkati çeken Mandal, "EGOI 2022, dünyanın her yerinden katılımcıların uzun soluklu dostluklar kurduğu bir platform haline geldi. Bu sayede geleceğin genç bilgisayar bilimcileri arasında çok boyutlu bilimsel iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Kovid-19'un planları, hayatları mahvetse de yeni kapılar açıp iş yapma şeklini değiştirdiğini vurgulayan Mandal, virüsle yaşamayı öğrendikçe dijital teknolojinin görevleri gerçekleştirmenin yeni yollarını öğrettiğini söyledi.

- "SALGIN, RUTİNLERİ DEĞİŞTİRDİ"

Salgının rutinleri değiştirdiğini dile getiren Mandal, "Bilgisayar bilimcileri zor zamanlarda bize umut verdiler. Uluslararası etkinliğin Türkiye'de yapılması ve bilgisayar bilimci adaylarının ülkemizde ağırlanması bizim için daha özel ve anlamlı." dedi.

Madalya alıp almadığına bakılmaksızın yarışan öğrencilerin daha birçok şeyin başlangıcı büyük başarılara imza atan birer olimpiyat katılımcıları olduklarını ifade eden Mandal, olimpiyatla zirveye ulaşan genç yeteneklere, zirvenin bir sonraki süreç için sadece bir adım olduğunu hatırlattı.

TÜBİTAK'ın öğrencilere verdikleri desteklere de değinen Mandal, "2018'den bu yana öğrencilerimize her türlü desteği verdik. Öğrencilerimiz, uluslararası ve bölgesel olimpiyatlarda 34 altın, 98 gümüş, 124 bronz madalya ve 16 mansiyon aldı. Öğrencilerimiz, 2022'de ise 7 altın, 23 gümüş, 18 bronz ve 5 mansiyon ödülü kazandı. 2023'te Türkiye'nin Balkan Matematik Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacağını da hatırlatmak isterim." dedi.