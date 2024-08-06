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Bilim-Teknoloji

TÜBİTAK, harp oyunu ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen DEHOS isimli teknolojinin yazılımını 10 yıllığına transfer edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 'Deniz Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı Yazılımı (DEHOS)' isimli teknolojinin yapma bilgisi ve yazılımını 10 yıllığına transfer edecek.

AA6 Ağustos 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
TÜBİTAK, harp oyunu ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen DEHOS isimli teknolojinin yazılımını 10 yıllığına transfer edecek
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, TÜBİTAK tarafından geliştirilen DEHOS teknolojisine ait yapma bilgisi ve yazılım, basit lisanslama yöntemiyle teknoloji transfer bedeli karşılığında 10 yıllığına transfer edilecek.

Teknoloji transfer bedeli (dolar, KDV hariç) peşinatı lisans alanın kurulum/satış/temin/bakım-onarım yapacağı her ülke için 100 bin dolar olarak belirlendi. Royalti (kullanım hakkı) bedeli de fiyat üzerinden yüzde 5 olarak tespit edildi.

DEHOS, farklı harp nevileri ve harekat fonksiyonlarının, bilgisayar ortamında gerçeğe yakın sadakat seviyesinde, farklı ortam koşullarında denenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve geliştirilmesine imkan sağlayarak bilgisayar destekli harp oyunu ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildi. Yazılım çok taraflı, kullanıcılı, zaman adımlı ve kontrollü ortamda istihbarat açısından açık veya kapalı şekilde operasyonel ve taktik seviyede oynanabiliyor.

Kurum tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilecek.

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