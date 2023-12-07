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Bilim-Teknoloji

TÜBİTAK ilan etti! 5 yıllığına transfer edilecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) geliştirdiği 'ultrasonik görüntüleme fantomu' isimli teknolojinin yapma bilgisini (know-how) 5 yıllığına transfer edecek.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
TÜBİTAK ilan etti! 5 yıllığına transfer edilecek
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TÜBİTAK'ın teknoloji transferi ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından geliştirilen "ultrasonik görüntüleme fantomu" yapma bilgisi TÜBİTAK'ın Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliği'ne uygun olarak, basit lisanslama yöntemiyle teknoloji transfer bedeli karşılığında 5 yıllığına transfer edilecek.

Teknoloji transfer bedeli (TL,KDV hariç) peşinatı 150 bin lira olarak belirlendi.

"Ultrasonik görüntüleme fantomu", sağlık kuruluşlarında kullanılan ultrasonografi cihazlarının kalibrasyonunda kullanılmak üzere bir ultasonik görüntüleme fantomu olarak tanımlanıyor. Geliştirilen bu referans test malzemesiyle sağlık kuruluşlarında ve/veya doktor muayenehanelerinde bulunan cihazlarının doğrulamaları yerinde ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Kurum tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilecek.

  • ultrasonik görüntüleme
  • fantom teknolojisi
  • yapma bilgisi transferi

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