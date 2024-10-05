TÜBİTAK UZAY'dan Milano'daki zirveye katılım

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Nefes, TEKNOFEST Adana'da AA muhabirine, etkinliğe tempolu şekilde başladıklarını, gençlerin ve Adana halkının uzaya ilgisini somut şekilde gördüklerini söyledi.

Bu yılın kendileri için önemine işaret eden Nefes, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzayda bilim misyonları gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Nefes, ayrıca yerli ve milli imkanlarla üretilen Türksat 6A'yı da uzaya gönderdiklerini belirterek, "Toplumda uzay, önceki yıllara göre daha fazla konuşuldu. Gençlerimiz, çocuklar ve vatandaşlarımız standımızı yoğun biçimde ziyaret ediyor. Çocuklar, standımızda Türksat 6A'nın ve İMECE'nin ahşap maketlerini yapıyor ve birebir o deneyimi görmüş oluyor. Ayrıca İnsanlı İlk Uzay Misyonu çadırımızı da kurduk. Orada hem Tuva'nın hem Alper'in uzaya giderken yanlarında eşlik ettiği ve getirdikleri nesnelerin örnekleri var. Onları da vatandaşlarımız o çadırı ziyaret ederek deneyimleyebiliyor." diye konuştu.

- "KENDİNE GÜVENEN BİR GENÇLİĞİ SOMUT OLARAK GÖRÜYORUZ"



Türkiye'nin 2026 yılında Antalya'da Uluslararası Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi'ne (IAC) ev sahipliği yapacağını vurgulayan Nefes, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK olarak hazırlıklara şimdiden başladıklarını anlattı.

Nefes, bu ay İtalya'nın Milano kentinde yapılacak kongreye de katılacaklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Orada standımız olacak ve uluslararası partnerleri ve özellikle akademi camiasına, uzay paydaşlarına kendimizi tanıtma fırsatı yakalayacağız. Kongre, geçen sene Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapılmıştı. Gelecek yıl Avustralya Sidney'de, 2026'da ise Antalya'da gerçekleştirilecek. Hazırlıklarımız sürüyor. Uzay misyonları çok niş ve kritik misyonlar. Nitelikli insan kaynağıyla yapılıyor ve en büyük sermayesi beşeri sermaye. İnsan kaynağının da yetişebilmesi için uzaya olan ilginin, toplumsal farkındalığın artması lazım. Hem TEKNOFEST hem diğer uluslararası organizasyonlar bu anlamda bizim için çok kıymetli. İlkokuldan üniversite çağına kadar gençlerimizin uzaya ilgisi çok yoğun. Staj ve aday mühendis başvurularımızda uzay alanında daha bilinçli ve kendine güvenen bir gençliği somut olarak görüyoruz."