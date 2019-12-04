TÜBİTAK uzun ömürlü köy yoğurdu geliştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şartları taşıyan ve bedelini karşılayan tüm firmaların bu teknolojiyi transfer edebileceklerini açıkladı. Dr. Mehlika Borçaklı’nın üzerinde çalıştığı uzun ömürlü yoğurt projesi başarıyla sonuçlandı. Bu ürünün, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden alınan yoğurtlar ile aynı tat, doku ve aromada üretildiğini belirten Bakan Varank, “Bu yoğurdun en büyük farkı; genetiğiyle oynanmamış ve tamamen doğal olması” dedi.

FORMÜL ŞİRKETLERE AÇIK

Varank, yoğurdun binin üzerinde tüketicinin beğenisine sunulduğunu ve yüzde 95’in üzerinde olumlu görüş aldığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, şimdi bu uzun ömürlü yoğurdu vatandaşımızla buluşturmak için yeni bir adım attık. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla yoğurdun teknoloji transferinin de önünü açtık. Aranan şartları taşıdığı ve bedelini karşıladığı takdirde tüm firmalar bu teknolojiyi transfer edebilecek. Vatandaşlarımıza da şimdiden ‘Afiyet olsun’ diyorum.”