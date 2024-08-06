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Bilim-Teknoloji

Tük Telekomluları sevindiren haber! 'Cep Magnet' ile internet artık her yerde

Türk Telekom kullanıcıları, taşınabilir modem 'Cep Magnet' ile gittikleri her yerde 4.5G hızındaki interneti rahatlıkla kullanabilecek.

AA6 Ağustos 2024 Salı 11:32 - Güncelleme:
Tük Telekomluları sevindiren haber! 'Cep Magnet' ile internet artık her yerde
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 4.5G'li taşınabilir modemi "Cep Magnet"le interneti müşterilerinin gittiği her yere taşırken, "Cep Magnet Fırsat 100 GB Paketi"yle Türk Telekomluların yaz döneminde artan mobil internet ihtiyacına da cevap veriyor.

"Cep Magnet"le Türk Telekom mobil müşterileri 4.5G hızındaki interneti gittikleri her yerde kullanma imkanı elde ediyor.

SEVDİKLERİ İLE BERABER FAYDALANABİLECEKLER

Kullanıcılar, 16 farklı cihazın bağlanabildiği 4.5G'li taşınabilir modeme özel yüksek kotalı paketlerden sevdikleriyle beraber faydalanabiliyor.

Türk Telekomlular, "Cep Magnet Paketleri"nin yanında taşınabilir modem de satın alabiliyor. Modem sahibi olan Türk Telekomlular ise sadece paket satın alarak hizmetten yararlanabiliyor.

100 GB İNTERNET PAKETİ

"Cep Magnet Fırsat 100 GB Paketi"yle Türk Telekom faturasız data hattı sahipleri, 300 liraya 90 gün boyunca "Cep Magnet"le birlikte kullanabilecekleri 100 GB internet paketi satın alabiliyor.

Numara taşıma veya yeni hat satın alarak Türk Telekom'a geçiş yapan faturasız "Cep Magnet" mobil hat sahipleri 90 gün içerisinde "Cep Magnet 100 GB Fırsat Paketi"nden birden fazla kez yararlanabiliyor.

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