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Bilim-Teknoloji

TÜMOSAN, yeni geliştirdiği ''çevreci motor'' ile Avrupa pazarında hızla büyümeyi hedefliyor

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, geliştirdiği yeni nesil, çevreci motoruyla, başta Avrupa olmak üzere dünya pazarında büyümeyi hedefliyor.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 12:01 - Güncelleme:
TÜMOSAN, yeni geliştirdiği ''çevreci motor'' ile Avrupa pazarında hızla büyümeyi hedefliyor
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KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda katılan TÜMOSAN'ın, ürettiği yeni nesil motoru yoğun ilgi görüyor.

Geliştirdikleri Stage 5 Common Rail traktör motoru hakkında bilgi veren TÜMOSAN'ın Pazarlama Müdürü Onur Koca, AA muhabirine, 2,5 yıllık bir AR-GE çalışması sonunda karbon salınımını azaltan, çevreci yeni bir motor ürettiklerini anlattı.

Avrupa'da özellikle pandemi sonrasında yeni nesil, çevreci motorlara olan talebin hızla arttığını ifade eden Koca, "Geliştirdiğimiz motorla daha çevreci bir sistem yaratıyoruz. İçten yanmalı motorlar karbon salımını oldukça artırmakta ve çevreye zarar vermekte. Geliştirdiğimiz motor 2,5 yıldan fazla süren bir AR-GE çalışması sonunda ortaya çıktı. 100'ün üzerinde mühendisimiz bunun üzerinde çalıştı." dedi.

- "BU MOTOR DAHA ÇEVRECİ, DAHA TASARRUFLU VE DAHA GÜÇLÜ BİR MOTOR"

Koca, yeni Avrupa regülasyonlarına uyumlu biçimde ürettikleri motorun yüzde 88 milli ve yerlilik oranına sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa'ya uyumluluk kapsamında yeni yönetmelikler geliyor. Daha öncesinde mekanik motorlarla satışlar gerçekleşiyordu, bu süreç biraz daha devam edecek ama artık yeni nesilde stage 5 emisyon seviyesine sahip Common Rail motor sistemine geçiyoruz. Bu motor daha çevreci, daha tasarruflu ve daha güçlü bir motor. Motora farklı filtre sistemleri eklenerek, karbon salımının azaltması sağlanıyor. Bununla daha çevreci bir sistem yaratıyoruz."

Yeni geliştirdikleri motorla ihracat yaptıkları ülke sayısını 33'ten 48 ülkeye çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Koca, başta Fransa ve İtalya olmak üzere tüm orta Avrupa'da hızla büyümeyi hedeflediklerini bildirdi.

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