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Turcorn hedefine ‘melek’ destek

Türkiye’den 1 milyar dolar değerinde ‘Turcorn’ şirketlerin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

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Bu hedef doğrultusunda ‘Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde önemli destek ve projeler yer alırken, bu amaçla iş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilecek. Turcorn hedefine yönelik, erken aşama girişimlerini desteklemenin yanında, küresel iddiada olan Türk girişimler de belirlenerek, onlara ölçeklendirme yolunda ihtiyaç duyacağı destekler verilecek. Akademisyenlere, geliştirdikleri teknolojiyi ürünleştirmeleri ve sonrasında şirket kurmaları için destekler sağlanacak. 

ODAKTA TEKNOLOJİ VAR

İş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilerek, ‘melek yatırımcı’ olarak da bilinen Bireysel Katılım Yatırımcısı sayısının artması sağlanacak ve kitlesel fonlamanın kullanımı yaygınlaştırılacak. Melek yatırımcıların yalnızca fon sağlama ile sınırlı kalmaması, girişimcilere tecrübe aktarımı ve aktif danışmanlık sağlanmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimler pozitif ayrıştırılacak. Yeni girişimler için ‘vergisiz dönem’, ilk gelişim dönemi için de ‘kolay vergili dönem’ gibi basitleştirilmiş uygulamalar geliştirilecek. Yurt dışından gelen girişimciler için ‘hoş geldin paketi’ ve ’girişimci vizesi’ gibi mekanizmalar sunulacak.

1.1 milyar liralık fon oluşturulacak

Girişimcilik destek mekanizmalarında, uluslararası alanda girişimcilere destek veren saygın kuruluşların değerlendirmelerinin dikkate alınması için düzenleme yapılacak. Girişim sermayesi fonlarına yatırım yapan ‘fonların fonu’ yapısı kurularak girişim sermayesi fonlarının sürekli beslenmesi sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 girişim sermayesi fonuna en az 400 milyon lira kaynak aktaracak. Kurulacak fonların yaklaşık 1.1 milyar lira toplam fon büyüklüğüne ulaşması öngörülüyor.

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