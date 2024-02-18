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Bilim-Teknoloji

Turizm Teknolojileri Yarışması TEKNOFEST'te

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Türkiye'nin en büyük para ödüllü teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor. Yine bu yıl büyük ilgi gören yarışmalardan biri olan Turizm Teknolojileri Yarışmasında turizm alanında fark yaratacak, yeni fikirlerin çıkış noktası olacak projeler mücadele edecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Turizm Teknolojileri Yarışmasında katılımcılardan zengin kültür, turizm imkânlarını ve faaliyetlerini akıllı, yenilikçi bilgi teknolojilerinden faydalanarak tanıtacakları çalışmalar bekleniyor.

18 Şubat 2024 Pazar 15:53 - Güncelleme:
Turizm Teknolojileri Yarışması TEKNOFEST'te
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Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metodların geliştirilmesini sağlayacak ürünler hazırlamaları bekleniyor. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilirken sekiz farklı tema sunuluyor.

Proje Temaları;

* Tarihi Yapıların ya da Alanların Zaman İçerisinde Geçirdiği Değişimlerin Ziyaretçilere Gösterilmesi

* Güvenli ve Akıllı Otelcilik

* Kültür ve Turizm ile İlgili Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

* Turistlerin Seyahat Süreçlerini Kolaylaştırıcı Teknolojik Mikro Uygulamalar

* Ülkemize Gelen Turist Sayısını Ölçecek/Tahmin Edecek Uygulamalar

* Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Geliştirebilecek Her Türlü Uygulama

* Ülkemizi Ziyaret Eden Turistlerin Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Yazılım/Uygulamalar

* GoTurkiye Web Sitesi Geliştirmeleri

  • TEKNOFEST
  • Turizm Teknolojileri Yarışması
  • Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST

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