Turizm Teknolojileri Yarışması TEKNOFEST'te

Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metodların geliştirilmesini sağlayacak ürünler hazırlamaları bekleniyor. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilirken sekiz farklı tema sunuluyor.

Proje Temaları;

* Tarihi Yapıların ya da Alanların Zaman İçerisinde Geçirdiği Değişimlerin Ziyaretçilere Gösterilmesi

* Güvenli ve Akıllı Otelcilik

* Kültür ve Turizm ile İlgili Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

* Turistlerin Seyahat Süreçlerini Kolaylaştırıcı Teknolojik Mikro Uygulamalar

* Ülkemize Gelen Turist Sayısını Ölçecek/Tahmin Edecek Uygulamalar

* Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Geliştirebilecek Her Türlü Uygulama

* Ülkemizi Ziyaret Eden Turistlerin Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Yazılım/Uygulamalar

* GoTurkiye Web Sitesi Geliştirmeleri