İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2427
  • EURO
    37,5638
  • ALTIN
    2870.42
  • BIST100
    9020.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Türk araştırma ekibi, Antarktika'da yeni bir canlı türü keşfetti

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) Koordinasyonunda düzenlenen 6. Türk Antarktika seferinde yeni bir canlı türü keşfedildi.

IHA9 Ekim 2024 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
Türk araştırma ekibi, Antarktika'da yeni bir canlı türü keşfetti
ABONE OL

Son yıllarda kutup araştırmalarına büyük yatırımlar yapan Türkiye, Antarktika'da bilimsel keşiflerde aktif rol alıyor. Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. Serdar Sak'ın da içerisinde yer aldığı Türk akademisyenler, Batı Antarktika'nın bentik habitatında yeni bir Kopepod türü keşfetti.

CANLI TÜRÜNE 'HARPACTİCUS TAE' İSMİ VERİLDİ

Balıkesir Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Serdar Sak'ın yanı sıra Mersin Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Adıyaman Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Serdar Sönmez ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu'nun keşfettiği canlı türüne, Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel faaliyetlerine atıfta bulunarak "Turkish Antarctic Expedition" (TAE) kısaltmasından yola çıkılarak "Harpacticus tae" ismi verildi.

EKLEM BACAKLI TÜRÜ

Harpacticus tae türü, kopepod olarak bilinen bir eklem bacaklı türü. Çok eski dönemlere dayanan Kopepodlar, sucul ekosistemlerde önemli bir role sahip olan omurgasız mikroskobik canlılardır. Antarktika'nın Nansen adası kıyılarında bulunan Harpacticus tae türünün, birincil tüketici olarak önemli bir ekolojik rol üstlendiği düşünülmektedir.

SONUÇLAR POLAR BİOLOGY'DE YAYIMLANDI

Türkiye'nin kutup bölgelerindeki araştırmalarına katkısının önemini de bir kez daha ortaya koyan ve bilimsel literatürde yerini alan Harpacticus tae türünün keşfinin sonuçları, uluslararası saygın bilimsel dergilerden Polar Biology'de yayımlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.