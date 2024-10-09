Son yıllarda kutup araştırmalarına büyük yatırımlar yapan Türkiye, Antarktika'da bilimsel keşiflerde aktif rol alıyor. Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. Serdar Sak'ın da içerisinde yer aldığı Türk akademisyenler, Batı Antarktika'nın bentik habitatında yeni bir Kopepod türü keşfetti.

Balıkesir Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Serdar Sak'ın yanı sıra Mersin Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Adıyaman Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Serdar Sönmez ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu'nun keşfettiği canlı türüne, Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel faaliyetlerine atıfta bulunarak "Turkish Antarctic Expedition" (TAE) kısaltmasından yola çıkılarak "Harpacticus tae" ismi verildi.

EKLEM BACAKLI TÜRÜ

Harpacticus tae türü, kopepod olarak bilinen bir eklem bacaklı türü. Çok eski dönemlere dayanan Kopepodlar, sucul ekosistemlerde önemli bir role sahip olan omurgasız mikroskobik canlılardır. Antarktika'nın Nansen adası kıyılarında bulunan Harpacticus tae türünün, birincil tüketici olarak önemli bir ekolojik rol üstlendiği düşünülmektedir.

SONUÇLAR POLAR BİOLOGY'DE YAYIMLANDI

Türkiye'nin kutup bölgelerindeki araştırmalarına katkısının önemini de bir kez daha ortaya koyan ve bilimsel literatürde yerini alan Harpacticus tae türünün keşfinin sonuçları, uluslararası saygın bilimsel dergilerden Polar Biology'de yayımlandı.