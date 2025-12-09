Türk araştırmacıların CERN projesine destek! Parçacık fiziği kapasitesi güçlendirilecek

Ocak 2026'da başlayacak ve 3 yıl sürecek proje ile gazlı dedektör teknolojilerinde performans artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Toplam 3 milyon TL bütçeyle desteklenecek projenin Türkiye'nin parçacık fiziği araştırma kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor.

CERN İLE KÖKLÜ İŞBİRLİĞİ

Proje detaylarına yönelik bilgiler veren Prof. Dr. Özkan Şahin, çalışma kapsamında gazlı parçacık detektörlerinin performansını artırmaya yönelik gelişmiş simülasyonlar ve yeni fizik modellerinin geliştirileceğini aktardı.

Yine proje kapsamında hem CERN'de hem de BUÜ'de deneysel uygulamalar yapılacağı bilgisini de paylaşan Prof. Dr. Özkan Şahin; "Üniversitemiz ile CERN'in ilişkileri 2007 yılına dayanıyor. Üniversite, 2009 yılında RD51 İşbirliği'nin kurucu üyelerinden biri, 2024 yılında oluşturulan DRD1 İşbirliği'nin de kurucu üyesi olarak görev almayı sürdürüyor. Ben de BUÜ CERN-DRD1 Takım Lideri ve DRD1 bünyesindeki WG4 (Dedektör Fiziği Modelleme ve Simülasyon) çalışma grubunun yöneticilerinden biri olarak görev yapıyorum" dedi.

PROJEDE GENÇ ARAŞTIRMACILAR YER ALACAK

Projede doktora öğrencisi Caner Sarı ve yüksek lisans öğrencisi Zeynep Karagöz'ün araştırmacı olarak görev yapacağını aktaran Prof. Dr. Özkan Şahin, genç yeteneklerin üç yıl boyunca teorik modelleme ve deneysel doğrulama süreçlerinde uzmanlaşarak Türkiye'nin bu alandaki insan kaynağına katkı sağlayacağının altını çizdi. Şahin, 2014-2018 yılları arasında BUÜ'de kurulan Gazlı Detektör Araştırma Laboratuvarı'nın proje kapsamında uluslararası standartlara taşınacağı ve birçok kritik deneyin ilk kez üniversite bünyesinde gerçekleştirilebileceğini de aktardı.

STRATEJİK BİLGİ ÜRETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Proje çıktılarının yalnızca yüksek enerji fiziği alanına değil; nükleer güvenlik, medikal görüntüleme ve erken uyarı sistemleri gibi stratejik alanlara da bilgi transferi sağlamasını hedeflediklerini söyleyen BUÜ'lü akademisyen; "Ekip ayrıca, çevre dostu yeşil gazlar (HydroFluoroOlefin vb.) üzerine kapsamlı bir analiz yapacak ve dedektör teknolojisinde sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirecek. Elde edilecek bilimsel verilerin, CERN tarafından planlanan Future Circular Collider (FCC) ve benzeri uluslararası deneylerin hazırlık çalışmalarına da katkı sunması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özkan Şahin "Bu destek, yalnızca üniversitemiz için değil, Türkiye'nin CERN projeleri içindeki görünürlüğü ve katkısı açısından büyük önem taşıyor. Elde edeceğimiz sonuçlar, hem genç araştırmacılarımızın yetişmesine hem de dünya ölçeğindeki dedektör teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımlara zemin hazırlayacak" açıklamasında bulundu.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgin Osman da tüm proje ekibini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.