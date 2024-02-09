Türk bilim ekibinin yeni adresi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ekipten 7 bilim insanı, Güney Okyanusu'na açılan takımadalardan en büyüğü olan Dismal Adası'na geldi.

Heyet, Horseshoe Adası'na 40 deniz mili mesafede bulunan Dismal Adası'na çıkarak Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit Küresel Konumlama Uydu Sistemi (GNSS) istasyonunun bakım ve onarım çalışmalarını yaptı, ardından istasyonun bir yıl içinde depoladığı verileri aktararak işlemleri tamamladı.

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi lideri Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine, Dismal Adası'nın Güney Okyanusu'na açık bir takımada içinde bulunduğunu söyledi. Başar, "Burada 4 yıl önce kurduğumuz GNSS istasyonunun bakımını yapıyoruz ayrıca üzerindeki verileri yedekliyoruz. Dismal Adası'nda bugün karlı bir gün ve skua kuşları da bize eşlik ediyor. İşimizi bitirdikten sonra da buradan ayrılıp Horseshoe Adası'na devam edeceğiz." dedi.

Ekip, Dismal Adası'ndan ayrılarak bir gün içinde Horseshoe Adası'na varmayı planlıyor.