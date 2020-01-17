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Bilim-Teknoloji

Türk bilim insanı Betül Kacar NASA ekibine kabul edildi

Türk bilim insanı Betül Kacar, Twitter hesabında NASA’nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekibe kabul edildiğini açıkladı.

17.01.2020  10:20 - Güncelleme: 17.01.2020  10:20

Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olan Betül Kacar, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ekibine kabul edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kaçar, NASA'nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekipte görev alacak.

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi’nde kimya eğitimi gördü, ve 20 yaşında ABD’ye göç etti.

20 yaşında Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, 2010’da Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı.

Evrimin molelüler mekanizmalarına yönelik anlayışımızla ilgilenen Kaçar, doktora sonrası çalışmalarını NASA’da sürdürdü.

2012 yılında Harvard Üniversitesi'ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görev aldı.

Türk bilim insanı, 2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanından çalışıyor. 

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