Türk bilim insanlarından çığır açacak buluş
Nobel bilim ödüllerinin açıkladığı günlerde, Türk bilim insanları da bu ödüle aday gösterilebilecek büyük bir buluşa imza attıklarını açıkladı.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Fotonik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Şahin öncülüğünde, İngiltere ve Belçika’dan bilim insanlarının da bulunduğu heyet, nano teknoloji alanında kullanılmak üzere elmas, altın ve alüminyum gibi tabakalı olmayan maddelerden ultra ince malzeme üretmenin formülünü buldu. Bükülebilir telefonlar, bataryaların ultra hızlı şarj edilmesi gibi bir çok alanda kullanılan ve bugüne kadar kömür karbonu gibi tabakalı maddelerden üretilen ultra ince malzemelere yeni bir boyut kazandıran formülün, yeni buluşların önünü açması bekleniyor.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Daha önce kömür karbonunu ayrıştırarak ultra ince malzeme “Grafen”i bulan ve bu çalışmasıyla Nobel ödülü alan bilim insanı Andre Geim, Francois Peeters ve Rahul Nair’in de bulunduğu heyet, Şahin’in rehberliğinde bir yıl önce ultra ince malzeme üretmek için çalışmalara başladı. Heyet, bu çalışmada, tabakalı yapıya sahip malzemelerin ultra ince hallerine ulaşılmasının yanında elmas, altın ve alüminyum gibi tabakalı olmayan ve yığınlar halinde bulunan maddelerin de ultra ince haline erişmeyi amaçladı. Andre Geim’in, 2004’te grafenin senteziyle başlayan yolculuğunun önemine dikkati çeken Şahin, “Malzeme biliminde grafit dediğimiz ve kömür olarak bildiğimiz o çok basit malzemeden, çok sürpriz ve inanılmaz özelliklere sahip olan grafenin sentezi, yepyeni bir yol açtı.Ultra ince malzemelerin önemli olduğunu bütün dünya fark etti” dedi.
KEŞİFLERİN YOLUNU AÇACAK
Grafenden sonra tabakalı olmayan yapılardan ultra ince malzeme üretmek için kolları sıvadıklarını dile getiren Şahin, projede fikrin Türkiye’den çıktığını vurguladı. Şahin, “Bunlar nano kaplamalar, nano ölçek ilaçlar olabilir. Elektriği çok iyi ileten nano materyaller olabilir ya da ışığı çok iyi geçiren transparan nano malzemeler olabilir. Biz limitleri ortadan kaldıracağız” dedi.
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