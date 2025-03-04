Türk bilim insanlarının geliştirdiği teknoloji tescillendi

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taki Güler liderliğinde, Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, araştırma görevlisi Dr. Ercan Polat, maden yüksek mühendisleri Erdal Karadağ ve Süleyman Yurtsever'den oluşan araştırma ekibi, maden sektöründe kullanılabilecek MDO zenginleştirme cihazı geliştirdi.

Cihaz, Türk Patent ve Marka Kurumunca "faydalı model" olarak tescillendi.

Yoğunluğa dayalı bir zenginleştirme cihazı olan daralan oluk, 2 yüksek lisans ve 1 doktora tezi ile bu tezler kapsamında 3 MSKÜ-BAP projesinden sağlanan finansal destekle geliştirildi.

İnce boyutlarda düşük yoğunluk farkından dolayı minerallerin pülp (İnce taneli bir katının su içinde dağılmış şekli) ortamında birbirine yakın hızda hareket etmeleri sorunu, buluşun konusunu oluşturdu.

Modifikasyon manyetik alan ve titreşim uygulanarak gerçekleştirilen bu cihazın, en az kayıpla sürdürülebilir madencilik açısından yer altı zenginliklerinin etkin kazanılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

- "TEST EDİLMEYE HAZIR"

Endüstriyel ölçekte tasarlanan ve lisans üstü tezler kapsamında laboratuvar ölçeğinde başarıyla test edilen MDO, endüstriyel ölçekte teste hazır durumda bulunuyor.

MDO'nun, güncel teknoloji ile dikkate değer oranda kayıplarla ancak zenginleştirilebilen ham maddelerin değerlendirilmesine olanak sağlama potansiyeli bulunuyor.

Düşük enerji tüketimi ve düşük ilk yatırım maliyeti gibi avantajlarından dolayı MDO'nun, madencilik sektöründe özellikle metalik cevherlerin, kuvars, feldspat gibi endüstriyel ham maddelerin zenginleştirilmesinde, kömür temizlemede ve cevher zenginleştirme tesis atıklarının ekonomiye geri kazandırılması uygulamalarında geniş uygulama alanı bulması bekleniyor.