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Bilim-Teknoloji

Türk çiftin sahibi olduğu şirket ABD Hava Kuvvetleri'ne saldırı uçağı üretecek

Eren ve Fatih Özmen'in sahibi olduğu küresel havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC), ABD Hava Kuvvetleri'ne hafif saldırı uçağı üretmek için 128,9 milyon dolarlık bir sipariş aldı.

star.com.tr27 Şubat 2020 Perşembe17:05 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:07

ABD Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan sözleşme kapsamında şirket, ABD Hava Kuvvetleri'ne iki hafif saldırı uçağı sağlayacak. Çalışmaların Florida'nın Jacksonville kentinde yapılacağı ve 23 Ağustos 2024 tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi.

Yüksek sıcaklıklarda ve son derece engebeli arazide çalışmak üzere tasarlanan hafif saldırı uçağının, hassas güdümlü mühimmat kullanabilen ve son derece yüksek manevra kabiliyetine sahip dördüncü nesil bir uçak olacağı bildirildi.

NASA'YA UZAY ARACI YAPIYORLAR

Sierra Nevada'nın Dream Chaser (Rüya Avcısı) isimli uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıması için NASA tarafından seçilmişti. Ayrıca, Artemis Ay görevini desteklemek üzere NASA tarafından seçildi ve "Shooting Star" adı verilen kargo modülünün test versiyonunu NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ne gönderdi. Bu ihale sayesinde SNC, NASA'nın Artemis Ay görevini destekleyen dev şirketler arasındaki yerini aldı.

SNC, 2021’de Dream Chaser uzay aracı ile birlikte uzaya fırlatılması planlanan Shooting Star (Kayan Yıldız) adlı kargo modülünün test versiyonunu NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi'ne teslim etti.

star.com.tr

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