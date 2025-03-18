Türk devinden 3 proje birden: Dünyada hiç kimse bunu daha önce yapmadı

Fergani Uzay Danışmanı Arif Karabeyoğlu, ilk uydusu FGN-100-d1'i ocak ayında uzaya gönderen şirketin bu yıl içinde bir uydu daha fırlatacağını ve geliştirdikleri yörünge transfer aracının da ilk fırlatmasını ve testini bu yılın sonunda yapacaklarını ifade etti.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2025'te, Fergani Uzay bu yıl ilk kez yer aldı.

Satellite 2025 Fuarı için Washington'da bulunan Fergani Uzay Danışmanı Arif Karabeyoğlu, AA muhabirine, şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Fergani Uzay'ın Selçuk Bayraktar tarafından 2022 yılında kurulduğunu anımsatan Karabeyoğlu, firmanın başlangıçta uzayda uyduları bir yörüngeden diğerine taşımak amacıyla transfer araçları geliştirme hedefiyle yola çıktığını, ancak zamanla takım uyduları ve fırlatma araçlarının da şirketin projeleri arasına girdiğini anlattı.

GENÇ EKİBİYLE SIFIRDAN UYDU GELİŞTİRİP UZAYA GÖNDERDİ

Karabeyoğlu, Fergani Uzay'ın ocak ayında ilk uydusu FGN-100-d1'i uzaya gönderdiğini hatırlatarak, "Fergani, yaklaşık 2 sene içinde bir uyduyu sıfırdan geliştirip fırlatma başarısını gösterdi ve bunu çok genç bir ekiple yaptı. Fergani'de yaş ortalaması 26. 26 yaşında mühendislerimizle yapıyoruz bu işleri. Gerçekten Türkiye'deki insan kabiliyeti bilhassa gençlerimizde inanılmaz. Bunu vurgulamak istiyorum." dedi.

Fergani Uzay'ın üzerinde çalıştığı 3 projeye dikkati çeken Karabeyoğlu, bunlardan ilkinin takım uydular olduğunu aktardı.

Karabeyoğlu, "Bu takım uydular, yaklaşık 100 uyduyla, 2000 kilometre civarında irtifalarda çalışacaklar. Bunlarla navigasyon, konumlandırma ve aynı zamanda haberleşme üzerine çalışmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İkinci projenin transfer araçları olduğunu belirten Karabeyoğlu, "Bu kabiliyet dünyada neredeyse hiçbir uydu firmasında yok. Fergani'nin böyle bir avantajı var. Kendi içerisinde aynı zamanda transfer araçlarını yapabiliyor. Dolayısıyla kendi uydularını yukarı irtifalara taşıyabiliyor. Bu büyük bir kabiliyet kazancı ve maliyet etkinliği getiriyor." şeklinde konuştu.

ŞİRKET 2025'TE BİRÇOK İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Karabeyoğlu, şirketin bir diğer projesinin ise fırlatma araçları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ocak ayı içinde ilk uydumuz fırlatıldı. Bu sene içinde bir tane daha uydu fırlatılacak. Bunlar, kendilerini test eden, platformun çalıştığını gösterdiğimiz uydular. Üzerinde kendi geliştirdiğimiz faydalı yükleri de var. Bu uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye götürecek araçların da ilk fırlatmasını ve uzay testini bu senenin sonunda yapacağız. Bu Türkiye'nin yörüngede denenecek ilk büyük uzay motoru olacak. Türkiye'nin kendi imkanları ve öz kaynaklarıyla geliştirdiği, özgün, milli ve yerli bir uzay motorunun yörüngede ilk defa ateşlemesi gerçekleşecek. O yönden çok önemli. Aynı zamanda bir hibrit roket motorunun dünyadaki ilk yörüngesel ateşlemesi olacak. Dünyadaki hiçbir firma bu işi daha önce yapmadı diyebiliriz. Dolayısıyla birçok ilkin olduğu çok heyecanlı bir seneden bahsediyoruz. Önümüzdeki sene bu aktiviteler daha fazla uyduyla, daha fazla yörünge transferiyle devam edecek. 2027-2028 yıllarında da yavaş yavaş uydu takımımızı yörüngeye koymayı planlıyoruz."

FERGANİ, TÜRKİYE'YE UZAYDA STRATEJİK ÖZGÜRLÜK SAĞLAYACAK TEKNOLOJİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin uzay konusunda "masada olması" için teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Karabeyoğlu, Fergani Uzay'ın bunu yapacak bir firma olduğunu ifade etti.

Karabeyoğlu, yakın uzaydan yapılan konumlandırmanın dünyada şu an az sayıda firma tarafından çalışıldığını, Fergani Uzay'ın bunlardan biri olduğunu aktardı.

Konumlandırmanın çok stratejik bir konu olduğunu vurgulayan Karabeyoğlu, "Türkiye'de bu işi öz kaynaklarımız ve uydularımızla yaptığımız zaman bize büyük bir stratejik özgürlük verecek. Bu manada Fergani'nin yaptığı işin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Karabeyoğlu, fırlatma ve uzayda hareket etme kabiliyetlerinin de önemine işaret ederek, bunların kritik teknolojilerden olduğunu anlattı.

GENÇLERE UZAY ÇAĞRISI

Uzayda uluslararası işbirliklerinin önemli olduğunu belirten Karabeyoğlu, ülkeler ve şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ancak öncelikle kendi teknolojilerini geliştirip bir yol kat ettikten sonra ortaklıklar kurmak istediklerini ifade etti.

Aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olan Karabeyoğlu, "Türkiye, uzaya çok önem veriyor. Son yıllarda çok büyük gelişmeler oldu. Yakında Ay'a gideceğiz. Onun ötesinde başka projelerimiz var. Dolayısıyla gençlerimiz için şu mesajı verebiliriz, uzay çok önemli, dünyada çok hızlı gelişen bir konu, bilhassa ticari uzay. Türkiye'de de her zaman için dünyada rekabet edecek ürünleri düşünerek yeni firmaların gençlerimiz tarafından kurulması, bunların geliştirilmesi çok önemli. Onlara tavsiyemiz bu heyecan verici alanda olmaları. Onlara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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