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Bilim-Teknoloji

Türk devletleri uzay ajansları Ankara'da toplandı

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin uzay ajansları, çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere toplandı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
Türk devletleri uzay ajansları Ankara'da toplandı
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Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference (STC) kapsamındaki Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları 3. Toplantısı, Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi. Toplantının açılışı, TUA Başkanı Yusuf Kıraç ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov'un katılımıyla yapıldı.

Azimov, burada yaptığı konuşmada, uzay araştırmalarının, insanlığın sınırsız merakının ve boyun eğmez keşif ruhunun bir kanıtı olduğuna işaret etti.

Yüzyıllardır medeniyetlerin yıldızlara merakla baktığını ve evrenin gizemlerini çözmeye çalıştığını aktaran Azimov, "Bugün, uluslarımızın ve dünyanın geleceği için muazzam fırsatlar sunan uzay araştırmalarında yeni bir dönemin dönüm noktasındayız. Bu keşif, çağdaş dünyada karşılaştığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmede etkili olduğunu, modern yaşam tarzımız için hayati önem taşıyan yenilikleri ve keşifleri geliştirdiğini kanıtladı." diye konuştu.

Azimov, uzay çalışmalarının bugün ve geleceğe ışık tutmanın yanı sıra çeşitli işbirliği alanlarını da kapsadığı dile getirdi.

Bunlar arasında afet yönetimi, uydu iletişimi, çevresel izleme ve koruma, doğal kaynak yönetimi, eğitim ve kapasite geliştirme gibi konuların yer aldığını belirten Azimov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üye ve gözlemci devletlerimizin kaydettiği ilerleme, kolektif işbirliğimizin ve bu perspektifte birlikte çalışmaya yönelik ortak kararlılığımızın önemini vurgulamaktadır. TDT olarak uzay alanında işbirliğine özel önem veriyoruz. Tecrübe paylaşımı ve diğer alanlardaki işbirliklerimizi geliştirmek için bir araya gelmemizin kazan-kazan etkisi yaratacağı aşikardır."

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

  • Türk devletleri uzay ajansları
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