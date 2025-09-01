"Mavi vatan"da Türk Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak MİLGEM 6-12'nci İstif Sınıfı Fırkateynlerin Tedariki Projesi kapsamında inşa edilen 8'inci gemi TCG İçel'in (F-518) denize indirme töreni Sefine Tersanesi'nde yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkan Yardımcıları Mustafa Murat Şeker ve İhsan Kaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu, üretici paydaş kurumların yöneticileri, alt yüklenicilerin temsilcileri, çeşitli kurumların yöneticileri ile çok sayıda Türk Deniz Kuvvetleri ve tersane personeli katıldı.

Törende paylaşılan bilgilere göre, 6 Nisan 2023'te SSB ile Anadolu, Sedef ve Sefine Tersanelerinden oluşan TAIS Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ve STM arasında imzalanan MİLGEM 6-12'nci İstif Sınıfı Fırkateynlerin Tedariki Projesi kapsamında, 7 adet İstif sınıfı fırkateynin inşası aynı anda 3 tersanede devam ediyor. 7 fırkateynden 2 tanesinin inşası Sefine Tersanesi'nde gerçekleştiriliyor.

Sefine Tersanesi'ndeki 2 gemiden biri olan, MİLGEM Projesi'nin 8'inci, İstif sınıfı fırkateynlerin ise 4'üncü gemisi TCG İçel'in inşasına 15 Haziran 2023'te sac kesimi yapılarak başlanmıştı. İstif sınıfı fırkateynlerin 2'nci ve 3'üncüsü İZMİR (F-516) ve İZMİT (F-517) ocak ayında denize indirilmişti.

- HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINDA BİRÇOK KRİTİK GÖREVİ İCRA EDEBİLİYOR

TCG İçel, 5 deniz durumuna kadar her türlü hava şartlarında üzerindeki imkan ve kabiliyetlerle, gözetleme, keşif, karakol, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, hava savunma harbi, deniz hava harekatı, elektronik harp asimetrik tehditlere karşı öz savunma, arama kurtarma görevleri icra edebilecek. Fırkateyn ayrıca, kıyı sularında deniz nakliyatının korunması, denizde terörist faaliyetlerin takibi ve önlenmesi, amfibi hareket kapsamında destek görevleri de üstlenebilecek.

113 metre boyunda ve yaklaşık 3 bin 200 ton deplasmana sahip olacak şekilde tasarlanan fırkateyn, gaz türbini ve dizel makine kombinasyonuna sahip. Azami 29 knot ve üzeri hıza ulaşabilecek olan gemi, deniz durumu 4 dahil Karadeniz, Ege denizi ve Doğu Akdeniz görev sahalarında helikopter harekatı icra edebilecek.

TCG İçel, yüzde 95 yakıt sarfiyatı ile 14 knot süratte 5 bin 700 deniz mili, 18 knot süratte 4000 deniz mili seyir sığasına sahip olacak.

Erzak ve su kapasiteleri, geminin asgari 15 gün denizde kalmasını sağlayacak. Geminin helikopter güvertesi, 10 tonluk helikopterin veya gemiye konuşlu insansız hava araçlarının gece ve gündüz iniş kalkışına uygun olacak.

- FIRKATEYNDE YERLİ SİLAH, SENSÖR VE YAZILIMLAR YER ALIYOR

Fırkateynde Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli ve milli silah, sensör ve yazılımlar kullanılıyor. 76 mm MKE baş top, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, MİDLAS Diket Atım Sistemi ve Atmaca Gemi Savar Füzesi gemide kullanılan yerli ürünler arasında yer alıyor.

Bu silahlar, yine yerli olarak üretilen 3D Hava ve Su Üstü Arama Radarı, Atış Kontrol Radarı, Elektro-optik Arama Takip Sistemi, Elektronik Harp Sistemi, Ağ Destekli ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre edilecek.

Türk Loydu denetiminde, askeri gemi kurallarına uygun olarak inşa edilen TCG İçel'in sertifikalandırılma süreci de Türk Loydu tarafından gerçekleştiriliyor.

Mustafa Murat Şeker, törende yaptığı konuşmada, SSB olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm platformları yoğun bir şekilde hayata geçirdiklerini belirterek, "Dünyada sayılı ülkenin yapabileceği bir şeyi şu anda yapıyoruz. Askeri ya da sivil tüm tersanelerimizde 30'un üzerinde askeri gemi aynı anda inşa ediliyor." dedi.

MİLGEM'le beraber platformun yanı sıra bir ekosistemi de inşa ettiklerini anlatan Şeker, ihtiyaç duyulan alt sistemlerin ve insan kaynağının da oluşturulduğunu söyledi.

Şeker, yüzde 65'lerin üzerinde bir yerli katkı oranıyla ilk MİLGEM'in teslim edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her gemimizle beraber hem teknolojiyi hem de yerli katkıyı artırarak devam ettik. Bu gemimiz sadece bir platform değil, üzerinde savaş sistemlerimiz de var ve bu savaş sistemlerinin tamamını yerli olarak yapabiliyoruz. Bunu başarabilecek nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Bunlar başarı hikayesi ama önümüzde hedeflerimiz de var. Devam edeceğiz, yeni projeler yapacağız."

- "TF-2000'LE İLGİLİ SÖZLEŞMEMİZİ YAKIN ZAMANDA İMZALAYACAĞIZ"

İnsansız sistemler çok önemli olduğuna ve Türkiye'nin insansız hava araçlarında çok önemli bir mesafe kat ettiğine değinen Şeker, "Bu başarımızı insansız deniz araçlarına, insansız denizaltıya ve aynı zamanda insansız kara araçlarına da taşımak istiyoruz. Bu alanda da önemli başarılar elde etmiş durumdayız." diye konuştu.

Şeker, dört tersanenin dört ayrı insansız deniz aracı yaptığını aktararak, "Bunlardan ilkini Sefine-ASELSAN iş ortaklığı teslim etti. Diğer insansız deniz araçlarımızı da bu yıl bitmeden teslim etmeyi hedefliyoruz. Arkasından da bunların seri üretimleri ile ilgili sürecimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Kamikaze insansız deniz aracı projesini de başlattıklarını belirten Şeker, "Bu yıl içerisinde onu da sözleşmeye bağlayacağız. İnsansız denizaltıyla ilgili projemizi de başlattık. O projemizle ilgili süreçleri de yakında sizlere duyuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, TF-2000 projesine ilişkin şunları söyledi:

"MİLGEM projesine başladığımızda MİLGEM korvetti, TF-2000 projemizi de fırkateyn olarak düşünmüştük ama gelişen süreç içerisinde MİLGEM biraz daha büyüdü ve fırkateyn oldu. İnşallah TF-2000'de artık bizim hava savunma muhribimiz olacak. TF-2000'le ilgili sözleşmemizi de bu yıl içerisinde yakın zamanda imzalayacağız, ilgili süreçleri başlatacağız. İlk gemimizi askeri tersanemizde yapacağız ama inşallah onun da seri üretimini yine özel tersanelerimizle inşa ediyor olacağız."

- TCG İÇEL'DE YERLİ KATKI ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE

Demir Koloğlu da TCG İçel'de 200'ü aşkın tedarikçi firmanın yer aldığını belirterek, yerli katkı oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu vurguladı.

Yerli katkının yüzde 74'ten fazlasının yan sanayi ve KOBİ'lerden sağlandığına işaret eden Koloğlu, "TCG İçel teslim edildiğinde 1500 ton çelik kullanılmış, 350 kilometre kablo çekilmiş, 2 milyon adam/saati aşan işçilik ve emek harcanmış olacak." dedi.

Konuşmaların ardından yüzer havuzda bulunan TCG İçel'in sembolik olarak denize inişi gerçekleştirildi. Çeşitli süreçlerle devam edecek olan denize indirme operasyonunun tüm kontrollerle birlikte 24 saat içerisinde tamamlanması planlanıyor.