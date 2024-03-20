Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 23'üncü kez semaları süsledi

Türk savunma sanayii, son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla dünyada kendinden söz ettirmeyi sürdürüyor...

BAYRAKTAR TB3 23. KEZ SEMALARI SÜSLEDİ!



Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 23. uçuş testini de başarıyla tamamladı.



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün test uçuşuyla ilgili sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

#BayraktarTB3 23. Test Uçuşu tamamlandı!



Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testlerini #BayraktarTB3 başarıyla uçtu pic.twitter.com/zjC1vqszwc — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 19, 2024

"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"



Bayraktar, başarıyla gerçekleşen test uçuşuna ilişkin şu sözlere yer verdi:



"Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test

Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium and High-Altitude System Identification Test with Aselsan CATS"