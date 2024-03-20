İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3812
  • EURO
    35,241
  • ALTIN
    2246.51
  • BIST100
    8929.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 23'üncü kez semaları süsledi
Bilim-Teknoloji

Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 23'üncü kez semaları süsledi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabı üzerinden yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın 23'üncü uçuş testinin de başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar paylaşımında, tam 9 saat havada kalan Bayraktar TB3'e yönelik 'Türk havacılığının altın çağı' notunu düştü.

Star Gazetesi20 Mart 2024 Çarşamba 00:58 - Güncelleme:
Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 23'üncü kez semaları süsledi
ABONE OL

Türk savunma sanayii, son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla dünyada kendinden söz ettirmeyi sürdürüyor...

BAYRAKTAR TB3 23. KEZ SEMALARI SÜSLEDİ!

Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 23. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün test uçuşuyla ilgili sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"

Bayraktar, başarıyla gerçekleşen test uçuşuna ilişkin şu sözlere yer verdi:

"Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test

Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium and High-Altitude System Identification Test with Aselsan CATS"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.