Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 23'üncü kez semaları süsledi

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BAYRAKTAR TB3 23. KEZ SEMALARI SÜSLEDİ!
Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 23. uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün test uçuşuyla ilgili sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
#BayraktarTB3 23. Test Uçuşu tamamlandı!— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 19, 2024
Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testlerini #BayraktarTB3 başarıyla uçtu pic.twitter.com/zjC1vqszwc
"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"
Bayraktar, başarıyla gerçekleşen test uçuşuna ilişkin şu sözlere yer verdi:
"Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test
Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium and High-Altitude System Identification Test with Aselsan CATS"
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 19, 2024
✅ Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium and High-Altitude System Identification Test with Aselsan CATS#MilliTeknolojiHamlesi �� pic.twitter.com/ExQ2Cs96Xi