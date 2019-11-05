Türk İHA ve SİHA'ları ABD medyasında! Olayların seyrini değiştirdi

ABD merkezli Bloomberg yayınında, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarda Türk yapımı insansız hava araçlarının operasyonunun seyrini değiştirdiği bildirildi. Türk İHA’larının başarısından söz edilen haberde, teröristlerin tünelde Türk İHA’ları tarafından tespit edildiği kaydedildi. PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin yorumlandığı haberde,

“PKK/PYD-YPG’liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA’sı onları fark etti. PKK/YPG’liler, Suriye’de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16’ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra bu noktayı imha etti, gökyüzünde yoğun dumanlar oluştu. Dumanlar yok olduğunda geride sadece krater kaldı. Bu bir başarı” ifadeleri kullanıldı.