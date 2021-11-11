İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2021 Perşembe / 6 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9199
  • EURO
    11,3903
  • ALTIN
    591.983
  • BIST100
    1638.18
Bilim-Teknoloji

Türk Kızılay Lojistik'e İHA gücü

Kargo taşıyan insansız hava araçlarının Türk Kızılay Lojistik faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:36
ABONE OL

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda yeni iş birlikleri için adım atılıyor.

DASAL Havacılık ile Türk Kızılay Lojistik de kargo taşıyan insansız hava araçlarının lojistik faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı. Protokole DASAL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İkmen ve Türk Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar imza attı.

Protokol kapsamında 15, 75, 150 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçlarıyla hastaneler ve kan merkezleri arasında kan ve kritik medikal malzemelerin nakli, acil durum lojistiği gibi çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.