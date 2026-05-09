Altan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uzay limanı inşası başladı Türkiye'nin son dönemde uzay alanında yaptığı çalışmaları "olağanüstü" olarak nitelendiren Altan, özel sektörün son 12 ayda yaptıklarının ise hikayenin dikkati çeken kısmı olduğunu söyledi.

Bu anlamda Fergani Uzay, Plan-S, ASELSAN, ROKETSAN ve Delta V gibi şirketlerin çalışmalarını örnek olarak gösteren Altan, Türk dinamizminin dünyaya gösterilmesi için Avrupa ile büyük ortaklıklar kurulmasının önemine işaret etti.

Türkiye gözünü uzaya dikti! İlk çalışmalar başlıyor "Herhangi bir Avrupa savunma veya uzay girişimi, Türkiye'yi bir alt yüklenici olarak değil, ana mimarlardan biri olarak yansıtmalıdır." diyen Altan, Türk savunma sanayisinin son 10 yılda bu konumunu hakkıyla kazandığını ve uzay sanayisinin de aynı başarıyı tekrarlamak üzere olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzay alanında faaliyet gösteren yabancı sermaye için cazip hale getirilmesi gerektiğini anlatan Altan, "Türk kuruculara daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Bunun için net bir yabancı sermaye rejimi, çift kullanımlı teknolojilerin NATO ve Avrupa Birliği (AB) müşterilerine ulaşmasını sağlayacak bir ihracat kontrol rejimi ve en iyi Türk mühendislerin özel sektörde kalmasını sağlayacak vergi düzenlemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada ilk ülke Türkiye olacak

SOMALİ'DEKİ UZAY LİMANI PROJESİ

Türkiye'nin Somali'de kurma çalışmalarına başladığı "Uzay Limanı Projesi"ne de değinen Altan, projenin yürütüldüğü bölgenin ekvatora, Fransız Guyana'sındaki ESA tesislerinden bile daha yakın olduğunun altını çizdi.

Altan, "Dünya üzerinde ciddi bir ekvatoryal fırlatma sahası kurabileceğiniz sadece 4-5 yer var ve Türkiye bunlardan birini güvence altına aldı. 2026'da bağımsız uzay kabiliyeti kurmaya çalışan çoğu ülke, 1980'lerin Avrupa modelini taklit edecek. Türkiye'nin bunu yapmasına gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.