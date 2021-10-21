Türk mühendis KOSGEB yardımıyla üretti! ASELSAN ve TSK'ya yardımcı olacak

AA 21 Ekim 2021 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 12:21

Sarıkaya, mayın patlamasında şehit düşen güvenlik güçlerinin haberlerini izleyen babası İdris Sarıkaya'nın, "Sen bu mayınları bulma konusunda bir proje yapamıyor musun?" sözü üzerine harekete geçti.

KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan destek alan Sarıkaya, 2019'da Bozok Teknopark'ta şirket kurarak çalışmalara başladı.

Projeyi Eylül 2020'de tamamlayan Sarıkaya, cihazın prototipini üreterek, patent ve marka tescilini yaptırdı.

Babasının isminin baş harflerini verdiği İS-52 jeoradar cihazının seri üretimine Teknopark'ta başlayacağını aktaran Sarıkaya, AA muhabirine, cihazın mayın tarama başta olmak üzere, enkaz altında kalan canlıların tespitinde de kullanılabileceğini söyledi.

Sarıkaya, cihazın 250 mhz elektronik manyetik dalga antenleri sayesinde yerin yaklaşık 10 metre altına kadar görüntülemeleri anlık olarak sağladığını belirterek, "Bu cihazımız kendi alanında Türkiye'de ilk yerli üretim. Cihazımız, yer altında bulunan kablo ve kanalların tespiti, derinliklerin hesabı ve haritalandırılması konusunda, coğrafi bilgi sistemlerine entegre edilerek insanlara yardımcı olacak." dedi.

"CİHAZI AFAD DA KULLANILABİLECEK"

Projenin asıl amacının ASELSAN ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olmak ve mayınların tespitini sağlamak olduğunu aktaran Sarıkaya, "Mayınların tespitinde şu an için kullanılan cihazlarda sadece dedektör ve sensör kullanıldığından derinlik hesaplanamıyor. Cihazımız derinliği ve mesafeyi nokta atışıyla tespit edecek. Cihazı AFAD da kullanılabilecek. Afet bölgelerinde enkaz altında kalan canlılara ulaşımda kolaylık sağlayacaktır." diye konuştu.

Sarıkaya, cihazı daha da geliştirmek için yeni çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Jeoradar konusunda yabancı marka cihazlar da bulunuyor. Bizim onlardan artılarımız, derinlikte artışımız var yine filtreleme özelliğiyle kullanıcıların daha sağlıklı yorumlayabilmesine imkan tanıyor. Yerlilik oranımız yüzde 95. " ifadelerini kullandı.

Babasının vefat ettiğini ve cihazı göremediğini aktaran Sarıkaya, onun ismini cihaza vererek yaşatmak istediğini sözlerine ekledi.