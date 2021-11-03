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  • Türk mühendislerce yüzde 100 yerli tasarlandı! En zorlu şartlarda 'kesintisiz' performans
Bilim-Teknoloji

Türk mühendislerce yüzde 100 yerli tasarlandı! En zorlu şartlarda 'kesintisiz' performans

KaleKalıp tarafından üretilen piyade tüfekleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu. KCR556, 'Türkiye'nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği' olarak diğer kullanıcılarına da teslim edilecek.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:48
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli olan KaleKalıp ürünü KCR556 Piyade Tüfeği, modüler yapıda ve her iki elle kullanıma uygun olarak tasarlandı.

Yaklaşık 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapan piyade tüfeğinin şarjör hariç ağırlığı 2 kilo 630 gram seviyesinde bulunuyor. Tüfekler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. KCR556, "Türkiye'nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak diğer kullanıcılarına da teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KaleKalıp Genel Müdürü Selim Erol, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de açıkladığı üzere KCR piyade tüfeklerinin kullanımı başladı. Yerli ve milli üretimle ülkemiz savunma sanayisi sektörünün gelişimine katkı sunmaktan dolayı gururluyuz. Ar-Ge ve üretim süreçlerinde ülkemiz mühendislerinin emekleriyle tasarlanan ve yüzde 100 yerli bir ürün olan KCR556 Piyade Tüfeği'nin gerek teknolojisi gerek kullanım kolaylığı gerekse yüksek güvenilirliği açılarından güvenlik güçlerimize fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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