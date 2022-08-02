Türk öğrenciler geliştirdi! Geleceğin petrolüyle çalışıyor

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitedeki mühendislik ve fen fakülteleri öğrencilerinin yaklaşık 1,5 yıl önce su damlasından esinlenerek tasarladığı araç TEKNOFEST'te sergilenecek.

Projeyi tasarlayan Hidroket takımından mühendislik bölümü ikinci sınıf öğrencisi Enes Musa Güçlütürk, aracın üretimi, testleri, analizleriyle birlikte tasarımının da tamamen takımlarına ait olduğunu belirterek, "Bu aracın öne çıkan özelliği egzoz atığının sadece su buharı olması. Ayrıca hidrojen, önümüzdeki yıllarda yakıt tercihi ve tasarrufu açısından daha çok kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Ekolojik olarak aracın karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Güçlütürk, şunları kaydetti:

"Sadece üretilirken tüketilen karbon olmuş olacak. Onun dışında geriye sadece su buharı atan elektrikli bir araç çıkmış olacak. Yurt dışında şu anda hidrojenle çalışan araçlar kullanılmakta. Olumlu olarak da geri dönüş veriyorlar. Bunu büyük ihtimalle daha ileriki yıllarda gerçekten trafikte göreceğiz. Araçları da hidrojenle çalışır bir şekilde kullanacağız."

- "TASARIMINDA SU DAMLASINDAN ETKİLENDİK"

Güçlütürk, aracı airodinamik bir yapıda tasarladıkları için buna en uygun modelin su damlası olduğuna işaret ederek, "İki kişilik Urban kategorisi olarak geçiyor. Şehir hayatına uygun kategorilerden. Bizde bagaj yok. Bagaj yerine ön tarafta aracımızın kalbi olan yakıt pillerini koyuyoruz. Yakıt pili hidrojeni elektriğe çeviren parçamız. Arka tarafa da elektronik aksamı koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Derece noktasında TEKNOFEST'te iddialı olduklarını vurgulayan Güçlütürk, "Çalışmalarımızı güçlendirerek sürdürüyoruz. Umarım üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek derecelerle döneriz." ifadesini kullandı.

Projenin başlangıç tarihinin Karabağ savaşına denk geldiğini ve takımda bulunan üç Azerbaycan Türkü öğrenciye destek olmak için araca "TURAZ-U1" adını verdiklerini aktaran Güçlütürk, geliştirecekleri farklı araçlarda da aynı ismin devam edeceğini bildirdi.