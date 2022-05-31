HAVELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da, yazılım tabanlı çeşitli çözümler sergiledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, şirketin Azerbaycan'daki faaliyetleri ve iş birliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yazılım alanındaki yetkinlikleriyle ön plana çıkan HAVELSAN'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerine bu alanda çözümler sunduğunu ifade eden Nacar, Azerbaycan'a yönelik son 2 yıldır çok önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Nacar, Azerbaycan'a verdikleri önemi ortaya koymak adına geçen yıl bu bölgeyi çok iyi bilen bir personeli "ülke sorumlusu" olarak görevlendirdiklerini, ayrıca bu yıl Bakü'de şube açtıklarını anlattı.

Azerbaycan'a yönelik ihracat ve iş geliştirme faaliyetlerinin bu yıl yoğunlaşacağını belirten Nacar, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerine yıllardır sağladığımız yüksek teknolojik ürün ve çözümlerimizi dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın ilgili kurumlarının da hizmetine sunmak istiyoruz. Bu kapsamda, ilk etapta Azerbaycan ordusu için Personel Yönetim Bilgi Sistemi ile Lojistik Bilgi Sistemi yazılımlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu yazılımların içeriğini ve hangi bileşenlerden oluşacağını yetkililerle kapsamlı şekilde ele aldık, ilgili idarelerde/komutanlıklarda kavram ispatı gerçekleştirdik. Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de önemle vurguladığı, Azerbaycan ordusunun Türk ordusunun bir modeli haline gelmesi bakımından bu yazılımlarımızın Azerbaycan ordusuna kazandırılması çok önemli."

Azerbaycan Özel Kuvvetlerinin hizmetine sunmak üzere, muhtelif simülatörlerden oluşan Simülasyon Eğitim Merkezi Projesi'nde ihtiyaçları belirlediklerini ve sürecin devam ettiğini vurgulayan Nacar, HAVELSAN'ın bu alanda, eğitimlerin hem gerçek hem de simüle edilmiş meskun mahallerde, sanal simülatörlerde ve çatışma simülasyon ortamında verilmesini sağlayan entegre eğitim merkezleri sunduğunu dile getirdi. Nacar, "Türkiye'de kurduğumuz, teslim ettiğimiz ve bakım idame desteğiyle yıllarca faal tuttuğumuz simülasyon eğitim merkezlerinin birebir aynısını kardeş ülke Azerbaycan'ımıza sunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

- AZERBAYCAN'IN YENİ GEMİLERİ İÇİN ADVENT

Mehmet Akif Nacar, Azerbaycan Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katması hedeflenen yeni inşa edilecek deniz karakol gemilerinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı ile birlikte geliştirdikleri Advent Savaş Yönetim Sistemi (SYS) kullanılmasını hedefledikleri bilgisini verdi. Nacar, şunları kaydetti:

"Görüşmeleri tamamladık, Türkiye'de kullanılan sistemleri yerinde gösterdik. Ayrıca mevcut gemilerin modernize edilmesi için de görüşmelerimiz sürüyor. Advent ile Azerbaycan Deniz Kuvvetleri modern ve üstün yeteneklere sahip bir savaş yönetim sistemine sahip olacak. Söz konusu sistemle platformların görev ve harp etkinlikleri artacak, ayrıca ağ destekli yetenekle platformların birlikte çalışabilirliği sağlanacak. Birlikte çalışabilirlik, harekatın koordinasyonu ve dolayısıyla başarımı için hayati öneme sahip. Azerbaycan gemilerinde Advent kullanması, hem Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kullandığı bir SYS ile çalışıyor olmaları hem de 'tek millet, iki devlet' anlayışının getirdiği tam koordineli çalışılabilme altyapı imkanı açısından çok faydalı olacak."

- GÖRÜNTÜ İŞLEME VE PARMAK İZ TANIMA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Nacar, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Başkanlığı ile ortak Ar-Ge faaliyetleri yapılması için görüşmelere başladıklarını ve ilgili teknik birimlerin Azerbaycanlı yetkililerle faaliyetlerde bulunacağını söyledi.

Azerbaycan Dahili İşler Nazırlığı ile görüntü işleme yeteneklerinin Azerbaycan'a kazandırılması için görüşmeler gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Nacar, şu bilgileri verdi:

"Güvenlik sistemleri çözümleri kapsamında, HAVELSAN tarafından geliştirilen Parmak İzi Tanımlama Sistemi ile Türkiye, dünyada kendi imkanlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren 7'nci ülke olma başarısını elde etti. IoT (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti) platformu ve görüntü yönetim sistemlerine yönelik yazılımlar geliştirerek kritik tesis güvenliği, sınır güvenliği, kent güvenliği alanlarında merkezi kolay izlenebilir ve yönetilebilir çözümler hayata geçirdik. HAVELSAN olarak bu yeni teknolojilerde geldiğimiz nokta ve hedeflerimizi Azerbaycan'ın sahip olduğu potansiyel ile desteklemek, güçlendirmek konusunda ciddi bir iradeye sahibiz."

- AZERBAYCAN'A ÖZEL SINIR GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Azerbaycan sınırlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla özel olarak oluşturdukları çözümü Azerbaycan yetkilileriyle paylaştıklarını, görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Nacar, şunları kaydetti:

"Barkan İnsansız Kara Aracı ve Baha İnsansız Hava Aracı ürünlerimizi de tanıttık. Otonom sistemler, insansız kara ve hava araçlarında yaptığımız açılım kapsamında 2021 yılında konsept ve tasarım çalışmalarımızı tamamlayarak, tekil ve sürü/takım halinde görev yapan insansız sistemler geliştirdik. 2022 yılında da yeni teknolojiler geliştirmek ve mevcut projelerimize yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öncelik, ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak daha fazla yenilik ve üstün teknolojiyi geliştirme heyecanını hissediyoruz."

Azerbaycan için geliştirecekleri en önemli çözümlerden birinin Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemine (HvBS) ait Muharebe Yönetimi Sistemi'nin Türkiye'de kullanılan modüllerinin bir kısmının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine de hizmet vermesi olduğunu vurgulayan Nacar, şöyle devam etti:



"Bu modüller, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı Hava Trafik Kontrol Biriminin ve Devlet Meteoroloji Kurumunun imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda entegre edilerek Hava Sahası Planlama ve Yönetim Sistemi devreye alınacak. HvBS, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz, dünya çapında bir sistem. Halihazırda, Türk Hava Kuvvetlerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayan HvBS kapsamında Azerbaycan ile de uzun soluklu bir iş birliğinin temelini atmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."



