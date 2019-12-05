Türk profesör ‘Mucitler Akademisi’nde 

Kaliforniya Riverside Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Özkan aynı zamanda üniversiteye bağlı laboratuvarı yönetiyor. NAI üyelik seçimi, yalnızca akademik mucitlere verilen en yüksek mesleki unvan özelliğini taşıyor. Üyeliğe kabul için bilim insanlarının yaşam kalitesi, ekonomi, araştırma geliştirme konuları üzerinde somut etki yaratan olağanüstü icatlara sahip olması gerekiyor. Bilim insanı olarak iklim değişiklikleri üzerine yeşil teknolojiler geliştiren Özkan’ın araştırmaları enerjiyi depolamak için endüstriyel ölçekte de üretilebilecek gelişmiş, düşük maliyetli ve çevre dostu yeni malzemeleri içeriyor. Laboratuvarında geliştirdiği yeşil teknolojiler üzerine 50’den fazla patent başvurusu bulunuyor ve aynı zamanda mühendislik disiplininde kadınları destekleyen çalışmalar yapıyor. Mucitler Akademisi üyeliğine 2018 yılında seçilen diğer Türk bilim insanı ise Prof. Dr. Aydoğan Özcan idi.