AA 07 Haziran 2020 Pazar 11:15 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 11:21

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, kara suları ve sahillerin güvenliğinin yerli sistemlerle sağlanacağını söyledi.

Radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin (SGRS) ilk yazılım paketini Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim ettiklerini bildiren Demir, şöyle konuştu:

"7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak, kaza, kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele, kara suları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak ve kamu kuruluşlarıyla tam entegre şekilde çalışacak SGRS Projemizde, yazılım bileşenleri yerli ve milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilirken, radar ve elektro-optik sistemler ASELSAN tarafından üretildi."

- Deniz resmi oluşturulacak

SGRS Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı.

Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında olan Türk Deniz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yeterli radar kapsaması sağlayarak, su üstü resminin oluşturulması ve otomatik tanımlama sistemleri, elektro-optik sistemler ve diğer kamu kurumlarının sistemlerinden alınan verilerle tanımlanmış deniz resminin oluşturulması amaçlanıyor.

- Yeni teslimatlarda ilave yetenekler gelecek

SGRS Projesi kapsamında, sensörler aracılığıyla elde edilen veriler ile kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen verilerin birlikte etkin kullanımını sağlamak amacıyla Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ve Deniz Bilgi Sistemi (DBS) ağları da oluşturulacak. SGBS, oluşturulacak merkezler ve sahil gözetleme istasyonları arasında bilgi paylaşımı için kullanılacak, DBS ile de sivil/askeri kamu kurumları arasında bilgi paylaşımı hedefleniyor.

SGRS'ye temel harekat işlevlerini kazandıracak ilk yazılım bileşenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Grup-1 paketi, temelde radar ve kamera sensör kontrol, video dağıtım ve kayıt yeteneklerini içeriyor. Grup-2 ve Grup-3 ile ilave yetenekler kazandırılması planlanıyor.