Bayraktar AKINCI'nın TEBER-83 güdüm kitiyle yaptığı atışa ilişkin görüntüler Baykar'ın X hesabından paylaşıldı.

ROKETSAN'ın TEBER-83 güdüm kitiyle ilk kez atış yapan Bayraktar AKINCI, testi başarıyla gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X'ten yaptığı paylaşımda, Bayraktar AKINCI'nın TEBER-83 güdüm kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testiyle Gök Vatan'ın vurucu gücüne güç kattığını belirtti.

Baykar ve ROKETSAN'ın mühendislik vizyonunun, Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik kararlılığını bir kez daha sahada gösterdiğini aktaran Görgün, "Yüksek teknoloji, tam isabet, yerli akıl. Baykar ve ROKETSAN'ı yürekten tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Bayraktar #AKINCI, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı. ✈️



Bayraktar #AKINCI has successfully carried out the first firing test of Roketsan's TEBER-83 Guidance Kit. ✈️



✅ 1️⃣ x TEBER-83 Güdüm Kiti Atış Testi

