Türk savunma sanayisi ''SAHA'' ile dünyaya açılıyor

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde küresel ekosisteme giriş kapısı açmak için düzenlenen SAHA Expo, geçen sürede sektörün uluslararası alanda prestijli etkinlikleri arasına girdi.



Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisi için 2018'den bu yana önemli bir buluşma noktası haline gelen etkinlik, her geçen yıl sınırlarını genişletiyor. Öyle ki SAHA Expo, milli savunma sanayisinin üretim gücünü, ARGE kapasitesini ve ihracat potansiyelini dünyaya tanıtan bir vitrin olmanın ötesine geçti. Etkinlik savunma, havacılık, denizcilik, uzay, siber güvenlik ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerini de kapsayan geniş bir yelpazede uluslararası işbirliklerine zemin hazırlıyor.

İlk kez 2018'de 12 ülkeden 183 firma (152 yerli, 31 yabancı) ile 2 bin 600 metrekarelik alanda düzenlenen etkinlikte, 600'ün üzerinde B2B görüşme gerçekleştirildi ve 13 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı.

Etkinlik 2021'de 30 ülkeye yayılan katılımla 40 bin metrekarelik alanda yapıldı. Katılımcı sayısı 600'ün üzerine çıkarken toplam ziyaretçi 25 bini aştı.

2022'de etkinliğin ölçeği ve uluslararasılaşma ivmesi belirginleşti. Bu yıl 109 ülkeden 957 firma (567 yerli, 390 yabancı) etkinlikte yer aldı. 60 bin metrekarelik alanda 80 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı. Bunun 40 bini sektör profesyonellerinden oluştu. 268 resmi ve 112 ticari delegasyon katıldı, 1 milyar doları aşan toplam değerle 114 imza atıldı.

SAHA 2024'te hem hacim hem nitelik açısından zirve noktasına ulaştı. 121 ülkeden 1478 katılımcı firma, 80 bini kapalı, 10 bini açık olmak üzere toplam 90 bin metrekare alanda stant açtı. Toplam ziyaretçi 101 bin 337, profesyonel ziyaretçi 25 bin 944 olarak kayda geçti. Etkinlikte 22 bin 467 planlı B2B görüşme icra edildi. 488 resmi ve 178 ticari heyet üyesi ağırlandı. 27 bakan, 6 savunma sanayii başkanı ve 6 genelkurmay başkanı fuarı ziyaret etti. Toplam 208 ürün lansmanı yapıldı ve 6,2 milyar dolar değerinde 133 imza atıldı.

- KENDİ REKORLARINI KIRMAYA HAZIRLANIYOR

SAHA Expo, her geçen yıl uluslararası savunma sanayii tedarik zincirine Türk firmalarının daha güçlü şekilde entegre olmasına katkı sağlıyor. Yurt dışından gelen büyük savunma sanayii şirketleri, Türk üreticilerle ortak projeler, tedarik anlaşmaları ve teknoloji paylaşımı gibi konularda masaya oturuyor. Bu sayede hem Türkiye'nin ihracat kapasitesi artıyor hem de yerli firmalar küresel pazarda görünürlük kazanıyor.

Fuar aynı zamanda yerli-milli teknolojilerin sergilendiği bir inovasyon merkezi haline geldi. Savunma sanayisindeki dijitalleşme, yapay zeka destekli sistemler, yeni nesil mühimmat teknolojileri, insansız kara-hava-deniz araçları, otonom sistemler ve elektronik harp çözümleri gibi alanlarda geliştirilen ürünler, SAHA Expo'da ilk kez görücüye çıkıyor.

Fuarın 2026 ayağı için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. SAHA 2026 için hedefler, açık ve kapalı 100 bin metrekare alanda 120'den fazla ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcı firma olarak belirlendi. Etkinlik boyunca 25 binin üzerinde planlı B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 200 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılması amaçlanıyor. Bu hedefler SAHA Expo için yeni rekorlara işaret ediyor.

SAHA 2026'da küresel paneller, uzman analizleri ve öncü teknolojilerin sergilendiği alanlarla katılımcılara insansız sistemlerden uzay teknolojilerine, yapay zeka destekli kara, hava ve deniz platformlarına kadar uzanan çeşitlilikte en güncel gelişmeleri değerlendirme ve yakından görme fırsatı sunulacak. FPV Drone Alanı, SAHA İnsansız Kara Aracı ve SAHA Rover mücadele alanları gibi interaktif deneyim alanlarında da katılımcılar, teknolojilerle anlık ve uygulamalı şekilde etkileşime geçebilecek.