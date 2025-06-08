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Bilim-Teknoloji

Türk savunma sanayisinde yeni dönem... PİRANA KİDA'dan nokta atışı!

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen PİRANA KİDA, su üstü seyir ve hedefe çarpma testlerini başarıyla tamamladı. 3,5 metrelik küçük hedefe hassas vuruşla görev yeterliliğini kanıtlayan KİDA, Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemi temsil ediyor.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 14:16 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisinde yeni dönem... PİRANA KİDA'dan nokta atışı!
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MKE tarafından geliştirilen PİRANA KİDA, su üstü seyir testlerinin ardından hedefe çarpma testinden de başarıyla geçti. Küçük boyutuna rağmen yüksek isabet gücüyle dikkat çekti.

MKE'NİN AKILLI DENİZ SİLAHI PİRANA KİDA SAHNEDE

Su üstü ve çarpma testlerini başarıyla geçen PİRANA KİDA, hassas yönlendirme kabiliyetiyle hedefi başarıyla imha etti.

Çarpma testlerinin başarıyla tamamlandığını belirten MKE, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

3,5 metrelik oldukça küçük ve iddialı bir hedefe başarılı bir şekilde hassas vuruş gerçekleştirerek hedefi imha etti.

MKE tarafından geliştirilen PİRENA KİDA, yüksek teknolojili harp başlığı ve tapa geliştirme kabiliyetiyle asimetrik harp koşulları düşünülerek tasarlandı.

ETKİLİ TAARRUZ KABİLİYETİ

Sabit Kumanda Merkezinden gerçek zamanlı veri akışıyla kumanda edilebilen, yarı otonom deniz aracı PİRANA; düşük maliyetle yüksek etki sağlama amacıyla geliştirildi. SÜRÜ kullanım konseptine uygun hale gelecek olan PİRANA, düşman unsurlarının denizde tespiti sonrası, uzaktan kumandalı ya da otonom modda hedefe yönelerek çarpışma anında infilak edecek şekilde programlandı. Bu özelliği sayesinde düşman gemilerine, limanlara, üs bölgelerine sızarak etkili taarruz kabiliyeti sunuyor.

MKA, Pirena KDA'nın göreve hazır olduğunu ifade etti.

  • PİRANA KİDA
  • Hedefe Çarpma Testi

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