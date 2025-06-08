MKE tarafından geliştirilen PİRANA KİDA, su üstü seyir testlerinin ardından hedefe çarpma testinden de başarıyla geçti. Küçük boyutuna rağmen yüksek isabet gücüyle dikkat çekti.

MKE'NİN AKILLI DENİZ SİLAHI PİRANA KİDA SAHNEDE

Su üstü ve çarpma testlerini başarıyla geçen PİRANA KİDA, hassas yönlendirme kabiliyetiyle hedefi başarıyla imha etti.

Çarpma testlerinin başarıyla tamamlandığını belirten MKE, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

3,5 metrelik oldukça küçük ve iddialı bir hedefe başarılı bir şekilde hassas vuruş gerçekleştirerek hedefi imha etti.

MKE tarafından geliştirilen PİRENA KİDA, yüksek teknolojili harp başlığı ve tapa geliştirme kabiliyetiyle asimetrik harp koşulları düşünülerek tasarlandı.

�� MKE #PİRANA KİDA Çarpma Testlerini de Başarıyla Tamamladı



�� MKE #PİRANA KİDA, SU ÜSTÜ SEYİR TESTLERİ'nden sonra gerçekleştirilen HEDEFE ÇARPMA TESTLERİ'ni de başarıyla tamamlandı ve göreve hazır hale geldi.



✅ 3,5 metrelik oldukça küçük ve iddialı bir hedefe başarılı bir... pic.twitter.com/Pctr2qEmRU — Makine ve Kimya Endüstrisi (@MKEgovtr) June 8, 2025

ETKİLİ TAARRUZ KABİLİYETİ

Sabit Kumanda Merkezinden gerçek zamanlı veri akışıyla kumanda edilebilen, yarı otonom deniz aracı PİRANA; düşük maliyetle yüksek etki sağlama amacıyla geliştirildi. SÜRÜ kullanım konseptine uygun hale gelecek olan PİRANA, düşman unsurlarının denizde tespiti sonrası, uzaktan kumandalı ya da otonom modda hedefe yönelerek çarpışma anında infilak edecek şekilde programlandı. Bu özelliği sayesinde düşman gemilerine, limanlara, üs bölgelerine sızarak etkili taarruz kabiliyeti sunuyor.

MKA, Pirena KDA'nın göreve hazır olduğunu ifade etti.