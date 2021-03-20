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Bilim-Teknoloji

Türk SİHA'ları yine gündem oldu! Dünyaca ünlü ajanstan övgü dolu sözler

Ünlü Fransız haber ajansı AFP, Türk İHA ve SİHA'larına övgüler yağdırdı. Haberde SİHA'ların Türkiye'nin dünya arenasında giderek artan etkisindeki önemine vurgu yapıldı.

20 Mart 2021 Cumartesi 08:29 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:11
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Türk İHA ve SİHA'ları bir kez daha dünya manşetlerinde yer aldı.

Fransız Haber Ajansı (AFP) Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Suriye, Libya ve Azerbaycan'da son dönemde önemli askeri başarılara imza attığını ve Türkiye'nin SİHA'ların ihracatı için burada gösterilen başarılardan yararlanmayı umut ettiği yorumunu yaptı.

Haber analizde, askeri boyuta ilave olarak SİHA'ların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dış politikada giderek daha iddialı bir hale gelen etki alanlarını genişletme girişimlerine destek adına baskı unsuru olarak görüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin sön dönemde Suriye, Libya ve Azerbaycan'da SİHA'ları etkin bir şekilde kullandığı kaydedilirken, bu araçların geniş çaplı ihracatının planlandığı bildirildi.

'KALİTE-FİYAT İLİŞKİSİNDE EN İYİSİ'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kalite-fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz. Dünyada çok farklı SİHA var ancak, fiyat ve özellikleri, bizimkiyle kıyaslandığında ortada büyük farklılıklar bulunuyor. Bizim özelliklerimize sahip olup, diğer ülkelerde üretilenlerin fiyatları neredeyse iki misli daha fazla." dedi.

Demir, "Dünyada lider olabileceğimiz veya yeni teknolojilerin öncüsü olabileceğimiz bu alana girmek istedik, SİHA'larımız bunun için mükemmel "diyerek görüşlerini özetledi.

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