Bilim-Teknoloji

Türk SİHA'larından gövde gösterisi: Afrika'nın güvenliğine kalkan oldular

Baykar'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayii teknolojileri, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nda (BAMEX'25) boy gösterdi. Afrika'da özellikle Bayraktar TB2 platformuyla tanınan BAYKAR, istihbarat, gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetleri nedeniyle Afrika ülkelerinin adeta vazgeçilmezi oldu.

Türk savunma sanayisinin insansız hava sistemleri üreticisi Baykar, Afrika ülkelerine sağladığı silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) kıtada güvenlik ve istikrara katkı veriyor.

Baykar, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nda (BAMEX'25) boy gösterdi.

Şirket fuarda Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'nın ölçekli maketlerini sergileyip, fuarı ziyaret eden uluslararası heyetlere ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

Baykar, Afrika'da özellikle Bayraktar TB2 platformuyla tanınıyor. Bayraktar TB2, istihbarat, gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetleriyle nedeniyle Afrika ülkeleri tarafından tercih ediliyor.

Afrika, Baykar'ın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olarak dikkati çekiyor. Baykar ürünleri, ülkelerin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı kullanılıyor ve önemli bir caydırıcılık sağlıyor.

Afrika kıtasında başta fuara ev sahipliği yapan Mali olmak üzere Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruanda, Kenya gibi ülkeler Baykar tarafından üretilen milli SİHA'ları tercih etti.

Milli SİHA'larla birlikte Türk savunma sanayisi bünyesinde üretilen bir dizi faydalı yük de ihraç ediliyor.

Baykar, 2003 yılındaki İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. Baykar, zaman içerisinde tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı, savunma ve havacılık sanayisinde de ihracat lideri haline geldi.

Dünyanın en büyük silahlı SİHA ihracatçısı olan, Türkiye'yi bu alanda liderliğe taşıyan Baykar'ın son dönemde imzaladığı sözleşmelerin yüzde 90'ından fazlası ihracata yönelik gerçekleştirildi.

Baykar, bugüne kadar 37 ülkeyle ihracat anlaşmaları imzaladı.

