Türk teknoloji girişimleri Las Vegas'ta dünya sahnesine çıktı

AA 6 Ocak 2022 Perşembe 11:12 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:12

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, Las Vegas'ta 5-7 Ocak arasında düzenlenen CES 2022'ye 159 ülkeden 2 bin 100'den fazla teknoloji şirketi katılıyor. Fuarın EUREKA Park fuar alanında, dijital sağlık, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, robotik, artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zeka, e- spor, kozmetik teknolojileri ve daha birçok tüketici ürünleri endüstrisini temsil eden teknoloji ürünleri sergileniyor. CES 2022'de sergilenen yeni nesil teknoloji ürünlerinin tamamı ilk kez bu organizasyonda tanıtılıyor. Dünyanın en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune Global 500 şirketinden 195'i de fuarda yer alıyor.



Türk start-up'lar da fuarda dünyayı Türkiye'nin teknolojisi ile buluşturuyor. Bu kapsamda Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Türkiye'nin ilk pavilyonu kuruldu. EUREKA Park Fuar alanında kiralanan yaklaşık 150 metrekarelik İstanbul Pavilyonu'nda Türk startup'lar ürün ve teknolojilerini sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı buluyor.



- "Girişimcilik ekosistemimizden yeni başarı hikayeleri çıkmasını hedefliyoruz"

CES 2022'ye katılan start-up'ların seçim ve değerlendirme sürecinde kuluçka-girişimcilik merkezleri ve hızlandırma programları ile iş birliği yapıldı. CES Eurekapark şartlarını taşıyan start-up adayları belirlenerek adaylar arasından müşteri temini, satış, yarışma başarısı gibi azami fayda sağlayacak girişimler seçildi.

İstanbul Pavilyonu'nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında taşınabilir nefes analiz cihazından kullanıcılara robotik, veri bilimi ve yapay zeka kodlama eğitimi platformu sunan yerli girişime; sahte ürün satan firmaları ve e-ticaret sitelerini tespit etmeye yönelik girişimden oyunseverleri tek dijital VR evreninde birleştirmeyi hedefleyen yerli girişime kadar 28 start-up yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana uyguladığımız projeler ve hızlandırma programları ile start-up'larımızın uluslararası pazarlara açılmalarını destekliyoruz. Dünya girişimcilik ekosisteminin öncüleri ve tüm dünyadan teknoloji girişimcilerinin bir araya geldiği bu fuara katılımla da teknoloji girişimcilerimizi uluslararası pazarlarla buluşturmayı hedefledik. Dünyanın en etkili start-up etkinliği olan CES 2022'de teknoloji girişimcilerimiz bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlıklarını yaptığımız Türkiye'ye özel İstanbul Pavilyonu'nda, ülkemizde ürettikleri ürünleri tüm dünyaya tanıtma imkanı buluyor. İSTKA olarak teknoloji girişimlerimizin küresel marka olma yolunda ilerlemelerini, yeni ortaklıklar kurmaları ve yatırımlar almalarını, girişimcilik ekosistemimizden yeni başarı hikayeleri çıkmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda İstanbul'u yenilik ve teknoloji tabanlı yerli ve yabancı girişimler ile yatırımcılar için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz."