Türk Telekom 2024'te mobilde sektörün oyun kurucusu oldu

2024 yılında yıllık bazda %11,8 reel büyümeyle 161,7 milyar TL konsolide gelire, yıllık bazda %30,5 reel artışla 63,1 milyar TL konsolide FAVÖK'e ulaşan ve yıl boyunca 41,5 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 2025 yılı için operasyonel gelirlerinde %8 - %9 aralığında büyüme öngörürken, konsolide FAVÖK marjının % 38 - % 40 seviyesinde, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının ise %28 - %29 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

Müşteri memnuniyetini odağına alan yaklaşımıyla başarılı performansını sürdüren Türk Telekom'un toplam abone sayısı 53,2 milyona ulaşırken, mobil segmentteki büyüme ivmesi rekorlar getirdi. Mobil numara taşıma pazarında 3 yıldır en çok tercih edilen operatör olan Türk Telekom, mobil abone sayısını yıl boyunca rekabetin oldukça üzerinde 1,1 milyon artırarak 27,3 milyona yükseltti. Türk Telekom, 2024 yılsonu rakamlarına göre mobil iş kolundaki servis gelirlerinde rakibine oranla iki katı, mobil abone kazanımında da 4 katı büyüme oranı ile sektörde oyuncu kurucu oldu.

Türkiye'yi uçtan uca fiber ağlarla donatmayı sürdüre Türk Telekom 2024 yılında fiber altyapı uzunluğunu 475 bin kilometreye taşıdı. Türk Telekom'un fiber ağı, 33,1 milyon haneye ulaşarak kapsama alanı daha da genişledi.

Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik rol oynayan fiberdeki gücünü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağını başlattı. 5G'ye en hazır operatör olan Türk Telekom Fiber Mobilite Çağı'nda dünya ortalamasının da üzerinde mobil istasyonlarının %54'ünü fiberle bağladı.

Türkiye'nin dört bir yanında dijital dönüşümü hızlandıran yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2024 yılında da telekom operatörü olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi yaklaşımıyla Türkiye'nin her köşesinde herkese daha iyi bir gelecek sunmak için çalıştık. Geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle, dijital ekosistemin büyümesine katkı sunarken, finansal sonuçlarda da bunun çıktılarını görüyoruz. Ülkemizin teknoloji geliştiren ve ihraç eden vizyonuna katkıda bulunarak Türkiye'nin gururu olmayı bölgemizde dijitalleşmenin öncülüğünü üstlenmeyi 2025'te de sürdüreceğiz" dedi.

Türk Telekom, 2024 yılının finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirleri yıllık bazda %11,8 reel artışla 161,7 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom'un FAVÖK'ü %30,5 reel artışla 63,1 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 560 baz puan iyileşerek %39,1 oldu. Net kârını 8,5 milyar TL olarak açıklayan Türk Telekom'un yatırım harcamaları ise yıllık bazda %11,5 reel artışla 41,5 milyar TL'ye yükseldi.

2025 yılına ilişkin beklentilerini de duyuran Türk Telekom, operasyonel gelirlerinde %8-%9 bandında büyüme, konsolide FAVÖK marjında %38-%40 aralığında seyreden bir oran ve yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranında %28-%29 seviyelerinde bir performans öngörüyor. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, 53,2 milyon abonesiyle sektördeki konumunu sürdürürken, yüksek hızlı interneti ülkenin dört bir yanına ulaştırma hedefiyle fiber yatırımlarına hız kesmeden devam etti. 2024 yıl sonunda 475 bin kilometre uzunluğa ulaşan fiber ağı, 33,1 milyon haneye erişim sağlayarak Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirdi.

TÜRK TELEKOM CEO'SU ÜMİT ÖNAL: "2024'TE GÜÇLÜ BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRDÜK"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2024 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendirerek, olumlu göstergelerin etkili bir performansa zemin hazırladığını belirtti. Önal, "Zorlu geçen bir yılı daha öngörüleri aşan iş sonuçlarıyla tamamladığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ana iş kollarımız sabit internet ve mobil beklentilerimizin ötesinde başarılı temel performans göstergeleri sergilerken, tüm faaliyet alanlarımız sağlıklı konsolide finansal sonuçların elde edilmesine katkı sağladı" dedi. Şirketin geçen yıl 144,6 milyar TL olan konsolide gelirlerin %11,8 reel artışla 161,7 milyar TL'ye yükseldiğini ifade eden Önal, FAVÖK'ün %30,5 reel artışla 63,1 milyar TL, FAVÖK marjının ise 560 baz puan artışla %39,1 olarak gerçekleştiğini aktardı. Sabit internet ve mobil hizmetlerin toplam faaliyet gelirlerinin %74,2'sini oluşturduğunu belirten Önal, İki iş kolunun gelirlerindeki toplam 17,6 milyar TL'lik artışın yıllık büyümeye önemli katkı sağladığını vurguladı. Önal, toplam yatırım harcamalarının yıllık bazda %11,5 reel yükselişle 41,5 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, yatırım harcamalarının gelire oranının %25,7 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ FİBER AĞLARLA DONATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye'nin dört bir yanında fiber yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Önal, "Ülkemizi geleceğin teknolojilerine hazırlarken, her ilde, her ilçede fiber altyapıyı güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 yılı sonunda fiber ağ uzunluğumuz 475 bin kilometreye ulaştı. Fiber hane erişimimiz 33,1 milyona yükselirken FTTH/B erişimi 13,5 milyon haneye genişledi, toplam fiber abone sayımız ise 13,7 milyona yükseldi" dedi. Önal sözlerini şöyle sürdürdü, "Mevcut fiber altyapımızla Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps'in üzerinde hız verebilecek; 9 milyondan fazla haneye ise 1 Gbps erişim hızı sağlayabilecek durumdayız".

"5G'YE EN HAZIR OPERATÖR OLMAMIZIN SEBEBİ RAKİPSİZ FİBER ALTYAPIMIZ"

5G teknolojilerindeki çalışmalarla 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlendiklerini belirten Önal, 5G teknolojisinde öncü çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Türkiye'nin ilk canlı 5G maç yayını, ilk 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyat, ilk otonom traktör gibi birçok yeniliği hayata geçirdik. Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünü için yenilikçi teknolojileri hayatın her alanına entegre etmeye devam ediyoruz. Biz bugün LTE baz istasyonlarımızın %54'ünü şimdiden fibere bağlamış durumdayız ve tüm yatırımlarımızı yıllardır 5G'ye tam uyumlu olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Biz 5G'ye sadece altyapı açısından bakmıyor, ülkemizin 5G teknolojisini üreten ve dünyaya ihraç eden bir konumda olması için çalışıyoruz. Global teknoloji devleriyle iş birliklerimizi sürdürürken, yerli teknoloji ekosistemine yaptığımız yatırımlarla da ülkemizin 5G yolculuğuna katma değer sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dijital geleceğini tasarlayan Türk Telekom'un, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji bilgi birikimi ile en yeni teknolojileri hayatın her alanında kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ettiğini kaydeden Önal, "5G ve ötesi teknolojileri ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve spor gibi alanlara entegre ederek, dijital dönüşüme liderlik ediyoruz. Türkiye'nin ilk stadyum isim sponsorluğundan Akıllı Stadyum Projeleri'ne, VAR sisteminin uygulanmasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne kadar birçok teknolojik dönüşüme öncülük ettik, 5G teknolojisini spor alanında da aktif şekilde kullanıma sunduk. Türk Telekom olarak, sporun dijitalleşmesine yönelik yatırımlarına devam ederek, 5G teknolojisini dört büyük spor kulübünün stadyumlarında taraftarlarla buluşturduk. 5G teknolojisiyle stadyum deneyimini daha hızlı, etkileşimli ve kesintisiz hale getirdik. Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü Türk Telekom olarak, Türkiye'de teknolojinin ulaştığı noktayı simgeleyen çok önemli bir ilke daha imza attık. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru

olarak, 5G teknolojisiyle 2024 – 2025 sezonun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirerek, yeni bir dönemi başlattık" dedi.

MOBİLDE YÜKSEK PERFORMANS

Mobil segmentteki büyümeye dikkat çeken Önal, "2024, müşteri güvenini kazanan stratejilerimizle mobilde rekorların yılı oldu. Mobilde 357 bin bin net abone kazanımı ile 4. Çeyrekte, 2018'den bu yana en iyi 4. Çeyrek performansını sergiledik. Mobil abone tabanımız rekabetin oldukça üzerinde yıl boyunca 1,1 milyon genişleyerek %4,3 büyüdü ve 27,3 milyona çıktı. Faturalı baz 2024 yılında 1,9 milyon artış ile bir yıl içerisindeki tarihi en yüksek net abone kazanımına ulaşarak yıllık %10,5 büyüdü. Böylece geçen sene %70,8 olan faturalı abonelerin mobil portföy içindeki payı %75'e yükseldi" dedi. Mobil numara taşımada son 3 yıl en çok tercih edilen operatör olduklarını belirten Önal, "Artan müşteri talepleri ve rekabetçi tekliflerimiz sayesinde mobilde istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz" diye ekledi. Önal "Mobil iş kolumuz

pazardaki yükselişini 2024 yılında sağlam rakamlarla kanıtlayarak, sektöre geç giren bir oyuncudan yıllar içinde oyunun kurallarını değiştiren bir oyuncuya dönüşümünü ortaya koydu. Son birkaç yılda aktif olarak izlediğimiz etkili stratejimiz sayesinde net abone kazanımından ARPU büyümesine ve abone pazar payına her alanda birinci olduk. Abone ve servis geliri pazar paylarımızı aynı anda artırmayı başardık. Mobil abone ve ARPU'daki kuvvetli büyümeyi 2025 yılında da sürdüreceğimize inanıyoruz" dedi.

"TÜRK TELEKOM, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDA KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, sürdürülebilirliği Türk Telekom'un temel stratejilerinden biri olarak gördüklerini vurgulayarak, "Geleceği iyileştiren teknoloji vizyonumuz doğrultusunda, çevresel etkilerimizi en aza indirmeye odaklanıyor ve bu alandaki öncü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek 'A' Liderlik seviyesine ulaştık. 2024 yılı itibarıyla, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansımızı ilk Entegre Faaliyet Raporu aracılığıyla tüm paydaşlarımızla paylaştık. Ayrıca küresel iş birliklerimizi artırarak GSMA İklim Eylem Görev Gücü'ne katılarak önemli bir adım attık.

2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı hedeflerken, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır'a ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

"TÜRK TELEKOM'UN YATIRIMLARI TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELECEĞİNİ İNŞA EDİYOR"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik bir rol üstlendiklerini vurgulayarak, "Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye'nin altyapısıdır. Ülkemizin dört bir yanında, en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, fiber yatırımlarımızı ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, yalnızca büyük şehirlerin merkezlerine değil, en ücra köşelere kadar ulaşıyoruz. Türkiye'yi dünyaya bağlayan noktadayız. Bütün bunları nasıl fiber yatırımlarımızla yapıyoruz. Sektöründe en çok yatırım yapan şirket olarak, bu sorumluluğu gururla taşıyoruz" dedi.