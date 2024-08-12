Türk Telekom ''Bulut Bilişim Kampı'' dijital geleceğin kapılarını aralıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, genç yeteneklerin erken dönem kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla düzenlediği Bulut Bilişim Kampı ile gençleri desteklemeye devam ediyor. Şirket, "Gelişim Üssü" çatısı altında bu yıl dördüncüsünün düzenleneceği Bulut Bilişim Kampı ile gençlere erken dönem kariyer olanakları tanıyor, teknoloji birikimini gençlere aktarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aslan, gençlerin kariyer gelişimini destekleyerek, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlamanın Türk Telekom'un öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Aslan, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir şirket sorumluluğuyla sadece teknoloji üretmediklerini, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine yatırım yaparak Türkiye'yi geleceğe de hazırladıklarını aktardı.

Türk Telekom'u yaşayan bir üniversite olarak konumlandırdıklarını, eğitim ve kariyer programlarıyla gençlere dijital geleceğin inşasında rol alma imkanı sunduklarını kaydeden Aslan, "Geleceğin becerileri temelinde, kilit iş alanlarından biri olan teknoloji için hazır işgücü sağlanması ve bir okul olma misyonu taşıyan Türk Telekom'un köklü birikiminin genç yeteneklere erken dönemde aktararak kariyer fırsatları sunulmasını hedefliyoruz. Bulut Bilişim Kampı ile gençlerimiz, bulut bilişim alanındaki bilgi ve tecrübelerini artırarak iş gücü piyasasında rekabetçi bir noktaya gelecek. Kariyerlerine güçlü bir başlangıç imkanı sunduğumuz gençlerin potansiyellerini ortaya çıkararak ülkemizin teknolojik geleceğine yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN KATILIMA AÇIK

Türkiye'nin her yerinden başvuruların açık olduğu Bulut Bilişim Kampı'na lisans 3 ve 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencileriyle en fazla 1 yıllık tecrübeye sahip aktif olarak staj yapmayan ve çalışmayan gençler başvurabilecek. Başvuru sürecinde tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen adaylar, kampa katılmaya hak kazanacak.

Türk Telekom "Gelişim Üssü" çatısı altında ekimde başlayıp 10 gün sürecek olan Bulut Bilişim Kampı'nda çevrim içi ve yüz yüze eğitim alan katılımcılar, teknik ve uygulama pratiklerinin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyecek programlarda da yer alma şansı elde edecek.

Kampa seçilen genç yetenekler, deneyim odaklı öğrenme, yenilikçi iş alanlarına dair bilgi edinme, sektör profesyonelleriyle bir araya gelme ve akıllı becerilere yönelik eğitim imkanlarından da yararlanabilecek.

Kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Katılım Belgesi almaya hak kazanacak. Tüm değerlendirme süreci sonunda dereceye giren katılımcılar ise "Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Başarı Sertifikası" alacak.

Kamp sürecini başarıyla tamamlayan ve uygun niteliklere sahip adaylar Türk Telekom çatısı altında istihdam fırsatından da yararlanacak. Ayrıca kampın sonunda düzenlenecek proje yarışmasıyla katılımcılar yeteneklerini sergileme şansı yakalarken yarışma sonunda birinciye 60 bin lira, ikinciye 40 bin lira, üçüncüye 20 bin lira olmak üzere toplamda 120 bin lira ödül verilecek.

Türk Telekom'un kariyer web adresi üzerinden yapılacak olan Bulut Bilişim Kampı için başvurular, 30 Ağustos'a kadar devam edecek.