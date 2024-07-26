Türk Telekom CEO'su Önal: Yerli ürün ve projeler geliştirme konusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" doğrultusunda Türkiye'nin yüksek teknoloji ve katma değerli yeni yatırımların odak noktası haline getirilmesinin stratejik hedef olarak ortaya konulduğunu belirtti.

"BÖYLE BİR VİZYONUN PARÇASI OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşıyacak süreci başlatan programın ülkeye hayırlı olmasını dileyen Önal, "Ülkemizin dijital dönüşümünün öncüsü ve teknoloji ihracatında lider kurumlarından Türk Telekom olarak, Türkiye'nin yeni gelişen teknoloji alanlarında küresel bir merkez haline gelmesini amaçlayan böyle bir vizyonun parçası olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, Türkiye Yüzyılı'nı 'dijitalin yüzyılı' yapma kararlılığıyla ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projeler geliştirme konusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkes için yüksek hızda internet mottosuyla Türkiye'yi fiber ağlarla donattıklarını söyleyen Önal, 5G'ye geçişte yerli ve milli unsurların ana aktör olarak rol alması için geliştirdikleri işbirliği ve projeleriyle ekosistemi desteklediklerini dile getirdi.

"TÜRK TELEKOM OLARAK BİZ VARIZ"

Önal, bu bağlamda, ülkenin teknolojik altyapı sağlayıcısı olma misyonlarının yanı sıra yerli mühendislerle geliştirdikleri dijital çözümlerle kurumların dönüşümüne de destek olduklarını ve Türkiye'nin bu alanda lider bir ülke olması için çalışmalarını durmaksızın sürdüreceklerini kaydetti.

Dijitalden altyapıya, sabitten mobile, müşteri deneyiminden siber güvenliğe ve sürdürülebilirliğe kadar her alandaki faaliyetleriyle Türkiye'nin teknoloji taşıyıcısı rollerini pekiştirmeye odaklandıklarını anlatan Önal, "Tarihin bize yüklediği yatırım misyonumuz ve global işbirliklerimizle teknoloji yarışında Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her hamlede Türk Telekom olarak biz varız." dedi.



TÜRKİYE VE GLOBAL PAZARLAR ARASINDA KÖPRÜ OLUYORUZ"

Ekonomik ve teknolojik gelişimin anahtarının yenilikçi ve öncü fikirleri desteklemekten geçtiğini vurgulayan Önal, şu değerlendirmede bulundu:



"Gelişmiş bir girişimcilik kültürünün Türkiye'yi geleceğe taşıyacağı bilinciyle ülkemizde girişimcilere en çok destek veren şirketlerin başında yer alıyoruz. Teknolojimizle yatırımlarımızla ve hayata geçirdiğimiz projelerle genç girişimlerin de yanındayız. Kurumsal Girişim Sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ventures ile dünya genelinde önde gelen girişimcilik merkezleri ve ekosistemleriyle stratejik işbirlikleri kurarak küresel ağımızı genişletiyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Stanford Üniversitesinde Türk Telekom girişimleri için özel olarak tasarlanan program, Türkiye'nin küresel inovasyon haritasına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, Türk Telekom Ventures'ın San Francisco'da bulunan ofisi girişimlerimizin dünyaya açılması için önemli bir durak. Bu ofis ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak Türkiye ve global pazarlar arasında köprü oluyoruz."

Önal, amaçlarının ülkenin teknoloji ve yenilikçilik alanındaki potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı yeni destek ve teşviklerle birlikte Türk Telekom olarak inovasyon ve teknoloji odaklı projelerimize hız kazandıracağız. Ülkemizi yüksek teknoloji merkezi yapma hedefiyle dijital dönüşüm sürecine liderlik etmeye, üretmeye, yatırımlarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz."