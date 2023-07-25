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Bilim-Teknoloji

Türk Telekom, Cep-Magnet ile internet keyfini her yere taşıyor

Türk Telekom, 4.5G'li taşınabilir modemi Cep-Magnet ile ev rahatlığında interneti müşterilerinin gittiği her yere taşırken, yaz döneminde artan mobil data ihtiyacını da 20 GB'dan 300 GB'a kadar data sunan Cep-Magnet paketleri ile karşılıyor.

AA25 Temmuz 2023 Salı 15:24 - Güncelleme:
Türk Telekom, Cep-Magnet ile internet keyfini her yere taşıyor
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, bol GB'lı ve yüksek hızlı internet deneyimini her yere taşıyor. Müşterilerine 4.5G bağlantısının bulunduğu her yerde yüksek hızlı internet kullanımı olanağı veren Cep-Magnet paketleri ile Türk Telekom, faturalı ve faturasız müşterilerine özel tekliflerle yaz döneminde artan mobil data ihtiyacına çözüm sunuyor.

Cep-Magnet ile Türk Telekom mobil müşterileri 4.5G hızındaki interneti her yere götürme imkânı elde ediyor. 15 farklı cihazın bağlanabildiği 4.5G'li taşınabilir modeme özel yüksek kotalı paketlerden sevdikleriyle birlikte yararlanabiliyor.

Türk Telekomlular, Cep-Magnet paketlerinin yanında modem de satın alabiliyor. Modemi olan müşteriler ise sadece paket satın alarak mobil WiFi hizmetinden faydalanabiliyor. Türk Telekomlular nakil talebi gereksinimi olmaksızın diledikleri her yere modemi götürerek internet kullanabiliyor. 4.5G hızında deneyim sağlayan, cebe sığacak büyüklüğe sahip Cep-Magnet modemler, yüksek kapasiteli dahili bataryası sayesinde 8 saate kadar çalışabiliyor.

Faturalı ve faturasız müşteriler için çok sayıda teklif

Yeni faturasız Türk Telekom hat sahipleri, kendi kullanımlarına uygun Cep-Magnet paketlerini seçebiliyor. Türk Telekom faturasız hat sahipleri, 20 GB, 30 GB, 50 GB, 100 GB, 200 GB ve 300 GB data kullanımlı paketleri 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık alternatiflerle seçerek kampanyadan faydalanabiliyor. Satışa sunulan paketlerin ücreti 59 TL'den başlıyor.

Türk Telekom, Cep-Magnet tarifelerini yeni faturalı müşterileri için modemli ve modemsiz olarak satışa sunuyor. 12 ay taahhütle alınabilen 50 GB, 100 GB, 200 GB ve 300 GB'lık tarifeler modemsiz olarak 173 TL'den, modemle birlikte ise 254 TL'den başlayan uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Cep-Magnet ürün ve paketlerinden faydalanmak isteyenler www.turktelekom.com.tr adresinden, Türk Telekom ofis ve mağazalarından fiyat ve kullanım hakkında bilgi alabiliyor.

  • Cep-Magnet
  • taşınabilir modem
  • yaz dönemi internet ihtiyacı
  • 20 GBdan 300 GBa kadar veri
  • Türk Telekom 45G
  • mobil data paketleri

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