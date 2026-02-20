Türk Telekom fiberle 5G'de dünyada 2030 hedefini aştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağında da liderliğini sürdürüyor.



Uzun yıllara dayanan altyapı yatırımları, sahada kanıtlanmış 5G uygulamaları ve teknoloji üretme vizyonu sayesinde Türk Telekom, 1 Nisan itibarıyla devreye girecek olan 5G'ye güçlü bir geçiş süreci başlatıyor.

Türkiye'nin dijital omurgasını oluşturan fiber altyapısını ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin kilometreye taşıyan Türk Telekom, 5G'nin yapı taşı olan fiberle bağlı baz istasyonu oranını yüzde 60 seviyesine yükseltti.

Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu doğrultusunda iştirak şirketleri Argela ve Netsia ile geliştirdiği çözümlerle de 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

- "TEKNOLOJİYİ SADECE SUNAN DEĞİL, AYNI ZAMANDA GELİŞTİREN BİR GÜÇ HALİNE GELDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, 5G'nin başarısının güçlü bir altyapıya bağlı olduğuna dikkati çekti.

Orhan, 5G'nin yalnızca hız artışı değil, sürdürülebilir ve yüksek kapasiteli bir altyapı dönüşümü olduğunu aktararak, "Fiber ise bu dönüşümün temel taşı olarak kritik bir önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda üstlendikleri sorumlulukla, 81 ili uçtan uca saran ağı her geçen gün genişlettiklerini vurgulayan Orhan, fiberle birbirine bağlı baz istasyonların oranını yüzde 60'a yükselttiklerini kaydetti.

Orhan, dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerine şimdiden çıktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü fiber bağlantımız, 5G'nin vadettiği nesnelerin interneti (IoT), otonom sistemler ve akıllı şehir çözümleri gibi yenilikçi teknolojilerin temel taşını oluşturuyor. Bugün itibarıyla Türkiye'nin dijital omurgasını oluşturan 539 bin kilometrelik fiber ağımız ve 5G alanındaki öncü AR-GE çalışmalarımızla teknolojiyi sadece sunan değil, aynı zamanda geliştiren bir güç haline geldik. İştirak şirketlerimiz Argela ve Netsia'nın, 70'in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor.



Yeni nesil teknolojilerin etkin kullanımı noktasında, altyapı yatırımlarımızla bağlantının gücünü ülkemiz için değer üreten bir geleceğe dönüştürüyoruz. 81 ili uçtan uca saran fiber ağımız ve fiberle bağlı baz istasyonlarımız 5G döneminde, her noktada ve herkes için en kapsayıcı deneyimi sunacağımızın teminatıdır. Amacımız, Türkiye'nin dijital çağın olanaklarını ülkemizin her köşesinde ve herkes için erişilebilir hale getirmek."