Türk Telekom GAMEON Premium Modem kampanyasını hayata geçiriyor

Türk Telekom açıklamasına göre, oyun tutkunlarına özel internet fırsatları, sektörün önde gelen markalarıyla iş birlikleri ve çeşitli avantajlarla oyun keyfini artırmayı hedefleyen Türk Telekom, oyunculara özel markası GAMEON ile oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir kampanyaya imza atıyor.

GAMEON, gaming modemi ASUS DSL-AX82U'yu portföyüne ekliyor. Kampanya kapsamında kullanıcıları oyunlarında bir adım öteye taşıyacak ve oyun performanslarını arttıracak ASUS DSL-AX82U GAMEON Premium Modem, 12 ay taksit imkanıyla müşterilere sunuluyor.

Türk Telekom müşterileri yeni nesil WiFi 6 teknolojili ASUS DSL-AX82U'ya Türk Telekom evde internet faturasına 12 taksit fırsatı ve avantajlı fiyatı ile sahip olabiliyor.

Yeni WiFi 6 nesil teknolojisine ek olarak, hız ve ping optimizasyonu, internet trafiğini oyun odaklı önceliklendirebilme ve Asus AURA RGB ile kişiselleştirilebilen ön panel gibi pek çok özelliğe sahip olan ASUS DSL-AX5400, oyunculara çok daha iyi bir oyun performansı sağlıyor.

Türk Telekom müşterileri ASUS DSL-AX82U GAMEON Premium Modemi, 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'nden 12 ay taksit imkânı ve aylık 413 TL fiyatla alabiliyor. Türk Telekomlu oyun tutkunları ASUS DSL-AX82U gücüyle oyunlarda öne çıkıyor.