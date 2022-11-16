Türk Telekom GAMEON'dan hediye çeki

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom'un iki markası GAMEON ile Playstore, güçlerini birleştirerek oyuncuların dünyasını zenginleştiriyor. 35Mbps ve üzerinde hızlı paketle internet hizmeti alan Türk Telekom GAMEON bireysel evde internet müşterileri, Playstore üzerinden yapacakları tüm oyun veya oyun içi harcamalarında her ay geçerli olacak 50 TL hediye cüzdan kodunun sahibi oluyor.

Kampanyaya katılım şartlarını karşılayan oyun tutkunları, aralarında boşluk olacak şekilde, PLAYSTORE ve TCKN yazıp 6262'ye kısa mesaj göndererek şifrelerini alabiliyor ve Playstore'un web sitesi üzerinden yapacakları satın alımlarda 50 TL'lik avantaj sağlayabiliyor.

Şartları karşılayan Türk Telekom bireysel evde internet müşterileri, kampanya ile Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore'da yer alan oyunlara indirimli sahip olma fırsatı yakalıyor.



Playstore kütüphanesinde bulunan "Marvel's Spider-Man Remastered", "God of War", "Assassin's Creed Odyssey", "Red Dead Redemption 2" ve "Far Cry 5"in de aralarında olduğu popüler oyunlar platformda keşfedilmeyi bekliyor.

