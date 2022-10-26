Türk Telekom GAMEON'dan Türkiye'de bir ilk: PUBG: Battlegrounds sürprizi!

Telekom GAMEON, iş birliklerine yenisini ekliyor. Türk Telekom GAMEON, Türkiye'de milyonlarca PC oyuncusu tarafından oynanan Pubg: Battlegrounds ile oyun tutkunlarını heyecanlandıracak kampanyayı başlattığını duyurdu.

Türk Telekom GAMEON, kampanya kapsamında yıl sonuna kadar PUBG: BATTLEGROUNDS özelinde PC tutkunlarına binlerce GAMEON kasasını her ay hediye edecek. Kasanın içerisinde PUBG oyuncularının ihtiyaç duyduğu kozmetik ürünler yer alıyor. Sadece Türk Telekomlu oyun severlerin ulaşabileceği bu ürünler ile oyuncular PUBG arenasında kozmetiklerine güç katıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Telekom evde internet müşterileri, oyun içi GAMEON Kasasını talep edebiliyor. Oyuncular, kampanyadaki bu kasaya her ay bir defaya mahsus olmak üzere sahip olabiliyor. Kampanyadan 24 Mbps ve üzeri Türk Telekom evde internet müşterileri faydalanabiliyor.